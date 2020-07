El triunfo del irreductible Lemos ocho meses después

Solo fueron ocho minutos más el tiempo de añadido, pero qué minutos. La UD cayó en El Alcoraz ante el Huesca, pero la noticia venía por el carril derecho, más allá del resultado. Y es que Álvaro Lemos, fijo e indiscutible para Pepe Mel, volvía a jugar ocho meses después de caer lesionado. Casi nada. Al gallego le tocó sufrir una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho que le apartó de los terrenos de juego más de la cuenta. Todo se fue complicando y, con alguna recaída de por medio, su lesión se alargó más de la cuenta.

Pero, al final, por fin, el lateral gallego pudo volver a galopar pegado a la línea de cal. Saltó al césped con Las Palmas por debajo en el marcador y con urgencias ofensivas. Y ahí es donde el ex del Celta de Vigo pudo ofrecer gran parte de su potencial. Apenas se le notó el largo periodo de inactividad competitiva que cargaba a lomos. De hecho, en dos acciones suyas de bastante calidad casi logra la Unión Deportiva pescar el empate. En la primera, sirvió un balón teledirigido a la cabeza de Martín Mantovani, que no encontró portería por centímetros. En la segunda, y tirándose para evitar que el esférico se marchase por la línea de fondo, la puso atrás y cerca estuvo el isletero Rubén Castro de igualar la contienda.

Después de tratarse en Madrid con sus médicos de confianza y mantener la perseverancia, Lemos recogió el premio a la paciencia y el sacrificio. Ayer no había nadie más feliz que él en Barranco Seco. Es lo que tiene volver a palpar el fútbol en primera persona y no verlo desde las gradas. El carrilero deseaba vestirse de corto y competir. Hubo momentos complicados en los que le ahogó la pena, pues no parecía salir nunca del pozo y la mala fortuna muscular, pero ahora, con todo en orden y todavía con partidos por delante, espera recuperar el tiempo perdido y deleitar con sus cabalgadas.

Tiene un año más de contrato (30 de junio de 2021) y es feliz en Gran Canaria. Ha encontrado su hogar y en la UD ha rendido con creces. Era uno de los fijos de Mel antes de lesionarse y uno de los futbolistas a los que quiere tener sí o sí en sus filas el próximo curso. Así que, salvo sorpresa mayúscula, el futuro de Lemos será amarillo, al menos, una temporada más. Y aquí Las Palmas gana a un jugador con más hambre todavía que en octubre.