El peligro de la Ponferradina es... Yuri

ignacio s. acedo las palmas de gran canaria

Yuri de Souza es la amenaza que aguarda a la UD mañana en El Toralín. El atacante brasileño representa algo más que la capitanía en la Ponferradina. Desde 2009 en la disciplina blanquiazul de manera ininterrumpida, ha firmado en este intervalo 141 goles y se ha ganado la pleitesía y honores de la afición local, que lo tiene como un ídolo. «Yuri lo significa todo en la Ponferradina. Ni con los descensos a Segunda B quiso irse y aquí se le valora por su fidelidad, rendimiento y compromiso con los colores. Sin duda, uno de los jugadores más importantes de la historia por todo lo que ha hecho aquí», enfatiza Francisco Jiménez, periodista de Radio Bierzo y que cubre el día a día de la Ponferradina. «Y no sé si le motivará especialmente medirse a la UD, pero lo que es seguro es que llegará fresco, porque en Elche, la pasada jornada, no fue titular con el fin de dosificarlo. Cuando juega el equipo en casa, siempre está en el once. Con 37 años, hay que cuidarlo», advierte Jiménez.

En el recorrido profesional de Yuri figura un efímero y accidentado paso por la UD. En el verano de 2007, tras arduas negociaciones con el Pontevedra, su equipo entonces, Las Palmas logró su cesión con opción a compra. Venía como máximo goleador de la categoría de bronce del fútbol español con 23 tantos y tanto Ramírez como Juanito quisieron, sin éxito, incluir en la operación a su hermano Igor, con el que formaba pareja atacante y que también tenía una enorme reputación por su facilidad en el área contraria. Yuri e Igor eran los jugadores del momento en el mercado de la Segunda División.

Tras semanas de gestiones, distanciamientos y conversaciones, Yuri, recibido por Miguel Ángel Ramírez nada más bajarse del avión, fue presentado en el Parador Nacional de La Palma, donde estaba de pretemporada el equipo. «Tenía ofertas, pero decidí venir aquí por el prestigio de este club. Quiero triunfar y marcar goles», dijo. Nada más lejos de la realidad. En aquella campaña 2007-08 intervino en doce encuentros (solo dos completos) y no vio puerta. Y, ya terminada, se fue por la puerta de atrás.