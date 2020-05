El Gobierno vuelve a «sablear» a los autónomos y les pasa la cuota

El Real Decreto-Ley 8/2020 del Gobierno lo deja bien claro: aquellos trabajadores por cuenta propia, es decir, los autónomos a los que se les reconoce la prestación extraordinaria por cese de actividad no deben cotizar a la Seguridad Social durante el período que dure la prestación. Sin embargo, una vez más y ya es la segunda, miles de autónomos se encontraron ayer que la Seguridad Social les había pasado el recargo de la cuota de autónomos. Ese dinero cobrado indebidamente no lo recuperarán hasta la segunda quincena de junio, en un contexto de parón absoluto de la actividad y cero ingresos. La administración lo devolverá de de oficio.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Canarias, Juan Carlos Arricivita, no podía ocultar ayer su malestar por esta situación que se produce por «la mala gestión y la ineficiencia» de la administración que, según apunta, «no es capaz de parar los cobros». «Es una tomadura de pelo absoluta. Llevamos desde el día 1 advirtiendo a la administración de esto y así todo lo siguen pasando, con lo mal que lo están pasando muchos autónomos», indica Arricivita.

Según explica, en Canarias han sufrido este cobro indebido 15.000 autónomos de los 50.000 cobraron ayer la prestación extraordinaria (son 10.000 más que los que se acogieron el mes pasado). A nivel nacional, los emprendedores que han tenido que abonar la cuota ascienden a 400.000 de un total de 1,1 millones que la empezaron a percibir ayer. Arricivita se queja de los autónomos vayan a percibir un prestación de 662 euros (como base mínima de cotización cuando se trata de una persona física) o de 875 euros (en el supuesto societario) y que tenga que abonar entre 280 y 300 euros de la cuota de autónomos.

«Hoy el mensaje de apoyo desde @autonomosata es para esos 400.000 autónomos que hoy le han dado un nuevo sablazo cobrándoles la cuota de abril», indicaba ayer en su cuenta de Twitter el presidente de ATA a nivel nacional, Lorenzo Amor. «Lamentable que le hayan cobrado la cuota de abril y no se la devuelvan hasta dentro de dos meses. No estamos para prestar dinero. A partir de hoy cobrarán la ayuda pero ya han pagado dos cuotas que tardarán en cobrar», añadía. La cuota cobrada en marzo de forma indebida será devuelta en los próximos días y la cobrada ayer no llegará hasta mediados de julio.

Mensaje a los trabajadores

Un total de 49.748 autónomos percibieron ayer en Canarias la prestación extraordinaria por cese de actividad, lo que supone que se ha resuelto favorablemente el 95% del total de 52.578 solicitudes presentadas. Esta prestación conlleva la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal, fue aprobada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tras la declaración del estado de alarma, si bien, como se apunta en la información principal 15.000 autónomos canarios recibieron ayer el recargo de la cuota, que les será devuelta de oficio en la segunda quincena de junio.

Por provincias, en Las Palmas serán 25.709 los trabajadores por cuenta propia que percibirán esta prestación (la han solicitado 27.503), mientras que en Santa Cruz de Tenerife serán 24.039 (con 25.075 solicitudes registradas).

En el conjunto del país, serán 1.154.195 autónomos quienes vayan a percibir hoy la prestación extraordinaria por cese de actividad, lo que supone otra inyección de 641,2 millones de euros.