El Gobierno busca apoyos para blindar 5,5 millones

Este lunes se produjeron los primeros contactos de la portavoz de Nueva Canarias (NC) y concejala de Hacienda, Celeste López, con representantes de los grupos de la oposición en busca de apoyos, para que el Gobierno pueda llevar a un pleno extraordinario los asuntos que se quedaron sin aprobar en la sesión del pasado viernes y que, de no aprobarlos, generarían una pérdida de 5,5 millones para el municipio.

Este movimiento era cuasi obligado para el grupo de Gobierno después de que, en el último pleno, el voto de la oposición impidió que salieran adelante el expediente del Plan de Cooperación del Cabildo, que dejará 1,5 millones de euros para el parking de San Gregorio; y el que incluye una serie de cambios de las obras del Fdcan, que suponen una inversión de 4 millones de euros.

«Ahora mismo, está en peligro la obra del parking de San Gregorio, importantísima para la dinamización del distrito que tiene la zona comercial abierta, y todo el alumbrado de Arauz, que es fundamental para el desarrollo del municipio», dijo López. «Confiamos en que prime el interés de la ciudad, que debe ser la prioridad de todos, estén en el Gobierno o en la oposición».

Asimismo, se quedó sobre la mesa la aprobación de las horas extras de la Policía Local, «también de gran relevancia, al afectar a la seguridad de municipio».

2Ningún grupo de la oposición piensa ir más allá, tras su gesto en el pleno del viernes. Sólo fue un castigo simbólico.

El portavoz de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, calificó la actuación como «un baño de realidad, para que el Gobierno sea consciente de que no puede actuar así, estando en minoría».

Dijo que «mantenemos nuestra postura de no bloquear los asuntos importantes para la cuidad. No vamos a paralizar la gestión».

No obstante, recordó que, «en la Junta de Portavoces, se informó sobre el Fdcan, pero no se consensuó. Por eso, todos acordamos no aprobarlo».

Alejandro Ramos, portavoz del PSOE, comentó que «se ha pasado del diálogo a la imposición. Lo del viernes fue un toque puntual para un hecho puntual».

Recalcó que «nosotros siempre votaremos lo que sea mejor para Telde. No tenemos nada contra NC sino contra sus formas, pero no impediremos que los fondos lleguen al municipio».

El portavoz de Ciuca, Juan Antonio Peña, aseveró que «cuando levantamos la mano, no lo hacemos por apoyar a un gobierno, lo hacemos por la ciudadanía. Continuaremos apoyando los asuntos relevantes, pero también frenando algunas actitudes que están adoptando».

Añadió que «el Gobierno se está acostumbrando a llevar al pleno asuntos esenciales sin consenso, como el Fdcan, y se están equivocando».

Sonsoles Martín, portavoz del Partido Popular, afirmó que la salida del pleno fue un «¡Basta ya! a las actitudes de arrogancia y nepotismo de la alcaldesa».

La concejala le invitó a recapacitar y recalcó que su grupo continuará siendo coherentes con el sentido de su voto.

Por último, Esther González, edil no adscrita de Podemos que no abandonó el Pleno, manifestó que votó contra el Fdcan «porque no explicaron porqué se cambiaban los proyectos».

Insistió en que , «si se sientan y nos dan las razones, podré votar con conocimiento de causa».