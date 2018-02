«El desequilibrio de ATI perjudica a Gran Canaria»

«Tenemos que trabajar juntos para exigir al Gobierno central que cumpla con los compromisos con Canarias, ya que solo le interesa las islas por interés parlamentario. Pero en Canarias, Nueva Canarias y Coalición Canarias es como un huevo y una castaña» El presidente volvió a negar la posibilidad de instaurar el gas ciudad o propano en las islas «porque no hay demanda ni es rentable. «Volver a esas energías es como regresar al siglo pasado», dijo Morales que defendió la implantación del tren en la isla: «Siempre he sido contrario al tren y he tenido dudas de la necesidad del tren en Gran Canaria. Pero cada vez lo veo más como una oportunidad, porque lo ilógico es seguir haciendo carriles en la GC-1. Gran parte del recorrido del tren sería subterráneo y se movería con energía limpia con la creación de una planta fotovoltaica en Arinaga», aseveró el dirigente de Agüimes.