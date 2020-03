El anhelo de tu eterna sonrisa

Justamente hoy, 8 de marzo, se cumple un año de tu desgarradora partida a un mundo mejor. No te voy a engañar, ha sido un año muy duro. Los recuerdos de nuestra vida juntos no abandonan por un minuto mi cabeza. Aunque, si te soy sincero, deseo que siempre estén presentes para poder seguir disfrutando de ti y que se me sigan escapando pequeñas sonrisas al acordarme de nuestras vivencias.

Anhelo profundamente tus consejos, pues inconscientemente eras una brújula que marcaba mi camino, tus continuos ánimos, tu manera de entender la vida, tu imborrable sonrisa y, especialmente, tu humildad. Todo lo hacías desde la absoluta modestia, pues jamás quisiste llamar la atención y, paradójicamente, la llamabas en todo momento únicamente por tu forma de ser. Por todo esto, envidiamos intensamente a quienes disfruten y gocen de tu presencia allá donde estés.

En innumerables ocasiones durante este año que ha pasado me han comentado la frase de “las buenas personas se marchan demasiado pronto”. Y te aseguro que en esta ocasión una frase nunca había cobrado tanto significado. Eras joven y aún te quedaban muchos momentos por vivir y disfrutar, porque si de algo estoy seguro es de que gozaste los momentos que te brindó la vida.

Quiero que sepas que tu familia está muy bien y que, aunque tu pérdida nos ha dejado completamente vacíos, hemos estado en todo momento arropados por las personas que te conocían, con la excusa de que tú nunca permitiste que le faltara de nada a nadie. Así, ellos no quieren que nos pase eso a nosotros, brindándonos continuos alientos de ánimos para poder sobrellevar tu irreparable ausencia.

Esta carta te la escribo simplemente para darte las gracias y hacerte llegar que todas las personas que te conocimos nos sentimos afortunados de haber podido compartir contigo la vida. Siempre alegrabas todo ambiente donde estabas presente, desde una clase, tu hogar o una simple reunión. Tu forma de ser calaba en todos nosotros y nos hacías ser mejores personas. Muchas gracias por todo. Te amamos profundamente y lo haremos siempre, de eso puedes estar completamente seguro.