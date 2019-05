Con 82 años, vive solo en una casa en ruinas, sin luz ni agua en Ingenio

Juan Díaz Rodríguez, un vecino de 82 años de La Pastrana, en Ingenio, vive una situación límite y pide ayuda para poder ingresar en un centro de mayores y así pasar sus últimos años en un lugar digno. Con una paga modesta, este anciano vive solo rodeado de inmundicia, sin agua y luz, en una casa en ruinas. Sin apenas poder moverse a pesar de la operación de cadera a la que fue sometido, hace sus necesidades donde puede y se asea gracias a una acequia que pasa por su casa.

Sin relación con los familiares que le quedan, «como si no estuviesen vivos»-, ha sido asaltado en varias ocasiones para robarle las pocas cosas de valor que tenía en su casa, por lo que vive sin separarse de un cuchillo con el temor de que un día le hagan algo. «En cualquier momento aparezco muerto porque apenas me puedo defender. Ya no me quedan fuerzas, no me valgo por mí mismo. He pasado bastante miseria, he sufrido como los perros durante toda mi vida. Desde pequeño he trabajando en las tierras o guardando un ganado y, aunque tenía un dinero ahorrado para mi vejez, se lo llevaron y ya no me queda nada», asevera Juan, que solo cuenta con la ayuda de unos vecinos.

«Me operaron porque me partí la cadera hace unos años, pero la intervención no me valió de nada porque casi no me puedo mover. Apenas puedo subir una pequeña escalera para llegar a la puerta de la casa y tengo que hacer las necesidades donde puedo y agarrándome de las mesas porque no me tengo en pie. Aquí me paso los días sin poder hacer nada. Llorando por la soledad, bebiendo ron para olvidar como pasan las horas, escuchando la radio o hablando con los vecinos cuando están por la calle», afirma emocionado.