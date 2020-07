A pelear con orgullo hasta el final

Dos encuentros y siete días para concluir la temporada. A no ser que los astros se alineen y la UD, con una carambola estrambótica, se cuele en los playoffs de ascenso a Primera, cosa que parece improbable a día de hoy. Pero cábalas a un lado, Las Palmas tiene la necesidad imperiosa de acabar el curso lo más arriba posible. Por orgullo y también por mera supervivencia. La que otorga la economía. Y en este deporte escalar una posición en la tabla clasificatoria puede suponer tener a un delantero que meta más goles en el próximo campeonato.

Ese es el mensaje desde la zona noble del Gran Canaria a la plantilla. Acabar lo más cerca posible de la zona de promoción, pues el dinero del reparto televisivo será más generoso si se queda octavo, por poner un ejemplo, que undécimo. Y eso puede decantar la balanza para que la dirección deportiva pueda retener a alguna pieza clave y traer a otro futbolista que pueda subir el nivel. La permanencia ya está cerrada, pero en estos tiempos austeros que van a tocar vivir tras la pandemia del coronavirus, un puesto puede ser clave.

Así lo sabe Pepe Mel también, que además ya sabe que tendrá que ajustarse el salario debido a la situación económica de la entidad. El entrenador madrileño, que ya ha dejado claro en varias ocasiones que tal vez sea a él al que no le interese el proyecto, tiene gen victorioso y no se caracteriza por ser una persona conformista. Competitivo desde que goleaba en sus tiempos de futbolista, como técnico ha sabido reponerse a lesiones, mala planificación del curso y a innumerables retos este año. Y ahora, ya con la salvación finiquitada, por orgullo y coraje, quiere acercar a la Unión Deportiva al balcón del playoff de ascenso, aunque luego no den los puntos para entrar en ese reservado privilegiado para la élite.

Así pues, con el Rayo Vallecano entre ceja y ceja, para luego medir fuerzas con un Extremadura que ya es cadáver de Segunda División B, Las Palmas se aferra a la dignidad y a los intereses económicos y colectivos de la entidad. Ganar para crecer.