Que se vayan ellos

Sin rodeos. La nueva cultura canaria va marcando el camino: No tienen complejos, ser o sentirse de aquí es motivo de orgullo y no de vergüenza. Defienden ese derecho a ser frente a quien haga falta. Gritan al planeta entero que no somos la periferia de nadie, que el centro de nuestras vidas está aquí.

El empuje y el entusiasmo que transmite la ola cultural canaria choca contra un dique, un dique de cemento y piche. Otra vez el mismo dique de las últimas décadas. Igualito, pero pintado con colores diferentes. Atrás quedaron los discursos de cambio de modelo, de soberanías y de defensa del territorio que tanta ilusión despertaron, en mí el primero y que se han ido diluyendo hasta quedar desnudos.

La sociedad canaria es madura a todos los niveles y por supuesto políticamente también. Esa madurez lleva a ver con claridad que la fuerza que mueve al archipiélago y sus gobernantes es, lamentablemente, la inercia.

Destrucción del territorio, compra sin control de tierras y viviendas por parte de extranjeros ricos y especuladores en las ocho islas, cada vez más turistas y cada vez más pobreza, sanidad y movilidad al borde del colapso, vertidos incontrolados, agua potable cada vez más escasa y en manos privadas, sueldos que no llegan y sobre todo la perturbadora percepción de que nada de esto va a cambiar si no pasamos de la inercia a la acción.

Sacudirse los complejos en política, como nos enseña la nueva cultura canaria, significa entender que la toma de decisiones de todos los asuntos que nos afectan debe hacerse desde aquí, porque aquí es donde vivimos las personas afectadas por esas decisiones y desde aquí es muchísimo más sencillo cambiarlas. Por lo tanto, cuando hablamos de 'obediencia canaria' o un marco de toma decisiones plenamente canario, estamos hablando inequívocamente de más democracia.

En el deporte, la cultura, los movimientos sociales o la economía muchísima gente lo tiene claro. Y funciona. Entre otras cosas porque la cercanía en la toma de decisiones en un mundo que enfrenta una crisis ecológica de consecuencias gigantescas es lo más sensato. Y repito, lo más democrático. Pues llegó la hora de que la política se sume a ese bonito carro. La obediencia canaria es un espacio inclusivo, un terreno abierto a la suma de voluntades y tradiciones políticas diversas, de base ancha y sello propio, que viene para ser hegemónica. Es por naturaleza una propuesta amplia, es participación de proximidad, democracia de km 0. Cualquier espacio debe poder participar del marco de toma de decisiones plenamente canario y quien vea negada esa participación desde centros de poder a miles de kilómetros del archipiélago, entenderá abruptamente la necesidad de ser dueñas y dueños de nuestras propias vidas.

Para eso en ocasiones hay que romper inercias, ideas preconcebidas, dogmas y relaciones desiguales de poder. Y hacer todo eso es muy difícil, como difícil es salir de una relación tóxica o poner límites a un familiar que te incomoda. Pero enfrentada esa dificultad todo son ventajas y la libertad que aporta la valentía de saber ponerse uno en sitio, es inigualable.

Por supuesto leer esto sin una visión confederal, es decir, volver a aplicar claves centralistas desde Tenerife o Gran Canaria, o desde visiones insularistas que rechazan nuestra realidad como pueblo, es no entender nada y repetir imposiciones con diferentes acentos. Ser un pueblo con identidad, cultura, raíces y retos compartidos no implica que Canarias sea una sociedad uniforme, homogénea y ajena a desigualdades. Al contrario, la diversidad y el anhelo de cada una de las islas de que su voz sea escuchada es parte indisoluble de cualquier propuesta de futuro.

El Pacto de las Flores ha supuesto en líneas generales continuidad del modelo, frustración de expectativas, decepción y mayor desinterés por 'la política' en nuestras islas. Toca hacer todo lo que quienes gobiernan, antes y ahora, no se atrevieron ni se atreven a hacer.

¿Cómo va a enfrentar Canarias la imparable escasez y carestía de los combustibles y sus efectos sobre el turismo, la alimentación o el transporte?, ¿cuál es el límite demográfico del archipiélago? ¿y el turístico?, ¿es sensato construir más camas en un territorio tan pequeño y frágil?

¿Cómo decidimos sobre nuestro territorio?, ¿El control sobre los recursos naturales en nuestras aguas archipiélágicas es utópico?, ¿y el agua de nuestro subsuelo?, ¿Cómo vamos a reducir los precios de la vivienda?, ¿es factible limitar su compra por parte de extranjeros ricos y especuladores?

¿Podemos permitirnos tener un 65% de sanidad privada pagada con nuestros impuestos? ¿es lógico que el 70% de las personas que nos curan, nos atienden y nos cuidan en la sanidad pública tengan un contrato temporal y estén haciendo las maletas?, ¿alguien va a levantar la voz ante la corrupción que nos desangra ya sea vía mascarillas, puertos o compra de votos?

En las islas hay talento, formación, profesionalidad y ganas de enfrentar todas estas preguntas y muchas más, solo hace falta actuar antes de que cojan rumbo al aeropuerto. La realidad es torrontuda y nos demuestra que el sucursalismo, la inercia y la mentira nos llevan a un callejón sin salida.

En las próximas elecciones del mes de mayo habrá cuatro urnas, cada una con sus particularidades y muchas opciones diferentes donde elegir. Afortunadamente el voto es libre y secreto para lograr una Canarias con más voces, con más libertad y con menos sometimiento, que encare el futuro con alegría y decisión. En resumen, contra todo pronóstico hay una buena oportunidad y vamos a aprovecharla entre todas porque no queremos irnos. Así que, como cantan desde un territorio insular caribeño también golpeado por la desigualdad: Que se vayan ellos.