Varios fallecidos en un cayuco que se quedó sin víveres a 30 km al sur de El Hierro Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a un cayuco con entre 70 y 100 personas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:23 Comenta Compartir

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a un cayuco con entre 70 y 100 personas entre las que hay varios fallecidos y algunas personas en mal estado de salud tras quedarse sin comida y agua, según ha informado a EFE la sociedad estatal, que no ha podido precisar aún las cifras exactas y lo hará una vez lleguen a puerto.

A las 6:25 horas, el Centro Coordinador de Emergencias del 112 del Gobierno de Canarias informó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife de la llamada de un cayuco desde alta mar, a unos 30 kilómetros al sur de la isla, en la que manifestaban estar parados y sin víveres.

Tras trasladar el cayuco su posición, los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Navia y al helicóptero Helimer 201, que rescató a los ocupantes del cayuco sobre las 8:15 hora local.

La llegada de la salvamar al puerto de La Restinga está prevista para las 11 de la mañana, mientras la salvalmar Diphda y el helicóptero realizan labores de búsqueda de otra embarcación.