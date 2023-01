«No vamos a buscar acuerdos previos para ocupar sillones solo por ocuparlos»

El candidato de CC a la Presidencia asegura que no tiene cerrado un pacto previo con el PP. Tampoco con el PSOE y ASG

las palmas de gran canaria. Exalcalde de La Laguna, expresidente de Canarias y desde 2019 senador autonómico, Fernando Clavijo Batlle (La Laguna, 1971) repite como candidato a la Presidencia de Canarias al frente de Coalición Canaria, partido que lidera en su condición de secretario general.

–Usted fue presidente entre 2015 y 2019 y hace cuatro años no fue reelegido. ¿Por qué entiende CC que usted vuelve a ser su mejor opción para regresar al poder?

–La verdad es que eso habría que preguntárselo a los compañeros. En 2019 conseguimos revertir una tendencia electoral de pérdida de apoyos y subir en 45.000 votos. El hecho de ganar las elecciones en seis de las ocho islas al final lo que acredita es que el trabajo de CC fue reconocido por la sociedad. Después la matemática parlamentaria no hizo posible propiciar un acuerdo de gobierno y creo que también había ciertos acuerdos previos para intentar desplazarnos allí donde pudiesen pero creo que el trabajo que se realizó fue, con carácter general, premiado por la ciudadanía. No ganamos las elecciones, las ganó el PSOE, pero el trabajo hecho ha propiciado que los hombres y mujeres que estábamos entonces podamos estar ahora en la parrilla de salida.

–¿De cara a las elecciones de mayo también hay pactos previos? ¿Lo tiene ya CC?

–No, no lo tenemos.

Juan Carlos Alonso

–¿Ni con Casimiro Curbelo ni con el PSOE?

–Ni con Casimiro ni con el PSOE. Sí hemos recuperado centralidad tras mucho tiempo gobernando, y no en solitario, sino con el PSOE. Hemos recuperado esa centralidad respecto a todos los partidos, salvo con los populismos, que son Podemos y Vox, porque lo que ellos representan no tiene nada que ver con lo que representamos y para nosotros hay esa línea roja.

–Dice que no a pactar con Vox, ¿pero se puede pactar con un partido que sí llega a acuerdos con Vox, como es el PP?

–Y podemos hablar y pactar con un partido que pacta con Podemos, como es el PSOE. Es decir, el único partido que puede garantizar que no pacta con los extremos es CC. El PP tiene acuerdos con Vox en comunidades autónomas y el PSOE gobierna España con Podemos, y así nos va.

–Usted ya se sentó con Núñez Feijóo. ¿Hablaron en ese encuentro de posibles pactos o fue sencillamente para conocerse?

–No. Nos conocemos de la etapa en la que yo era presidente y él también. Tenemos muy buena relación y compartimos en su día incluso estrategias contra la política financiera del PP y luego contra el PSOE, porque Galicia y Canarias eran comunidades cumplidoras y la regla de gasto nos impedía gastar el superávit, no como ahora, que le sobra al Gobierno cientos de millones y no tienen ningún problema para gastarlo, salvo la propia incapacidad en la gestión. La relación era mejor que con la antigua dirección nacional del PP. Nosotros queremos ganar las elecciones y ellos también las querrán ganar, como todos los partidos, y el día después veremos, sobre una base de qué es lo que queremos hacer, la posibilidad de un entendimiento. No vamos a buscar acuerdos previos para ocupar sillones solo por ocuparlos.

–Hablemos del PSOE a nivel nacional. Llegó al poder apoyado por fuerzas nacionalistas y sin embargo ustedes han sido muy críticos con Sánchez y sus políticas. Pero ahora han apoyado los últimos Presupuestos y no se han opuesto al último paquete anticrisis. ¿A qué se debe ese giro? ¿A las elecciones de mayo?

–Se debe a que hemos conseguido cosas para Canarias, como la gratuidad del transporte o el 60% del descuento del IRPF en La Palma, cien millones para un plan plurianual para la reconstrucción de esa isla, la revisión de la compensación al transporte, con los llamados costes tipo, que hará bajar la cesta de la compra, o tener todas las partidas del REF abiertas. Siempre vamos a estar en disposición de negociar y, si no conseguimos nada para Canarias, pues votaremos en contra, pero si conseguimos acuerdos, como hemos hecho en el pasado, en el presente y en el futuro, pues si es bueno para Canarias votaremos a favor, independientemente del partido que gobierne.

–¿Y cómo se consiguen más cosas para Canarias: chillando, como dice el presidente Torres que hacen ustedes, o negociando sin ruido, como dice él que hace?

–(Sonrisas) Cuando necesitan nuestro voto. ¿Por qué hemos conseguido ahora cosas? Porque necesitaban el voto de Ana Oramas.

–Pero también hay diputados socialistas canarios, ¿está usted diciendo que el PSOE canario no pinta nada en Madrid?

–Está sometido a una disciplina de partido y al interés general del PSOE, no al de Canarias. Esa es la diferencia con nosotros. Lo hemos visto recientemente:mandan a votar a los eurodiputados españoles en contra de una resolución que condenaba la actitud de Marruecos en materia de derechos humanos y de trato a la prensa, y sin embargo Juan Fernando López Aguilar ha sido muy claro: «Si hay que tragar, se traga». Nosotros ese problema no lo tenemos; tenemos otros porque obviamente el archipiélago es complejo y hay dificultades, pero eso de tener que votar una medida que va a ser perjudicial para Canarias, CC no lo tiene.

–¿Es que su partido tiene el patrimonio de la defensa de Canarias? Se lo digo porque ahora Alberto Rodríguez, ex de Podemos, también abandera un partido con «obediencia canaria» y está el canarismo de NC?

–Es evidente que la defensa de Canarias se hace mucho mejor cuando hay un partido como el nuestro, con sus aciertos y sus errores. No es que se defienda mejor a Canarias, sino que se defiende mucho mejor. ¿Por qué? Porque no estás sometido a ninguna otra decisión. Que Alberto Rodríguez viene ahora con eso, pues bienvenido... pero en lugar del Pacto del Turia podía haber hecho el Pacto del Guiniguada... o de Anaga. Creo que Alberto Rodríguez y Meri Pita se han dado cuenta cuando les ha ido mal en su partido; cuando él fue el secretario de Organización y tuvo que someter al partido a la disciplina de Pablo Iglesias, no le parecía mal. Al PP y al PSOE les pasa lo mismo, y lo vimos cuando los diputados canarios del PP votaron a favor de que le quitasen el convenio de carreteras a Canarias. Ylo hemos vivido cuando el PSOE ha aprobado Presupuestos sin contemplar el REF o cuando quitó dinero a las carreteras canarias para darlo al País Vasco.

–En las últimas elecciones generales CC y NC fueron juntos. ¿Qué ha sucedido desde entonces para que se haya pasado de aquella confluencia a un enfrentamiento continuo? ¿Eso es reversible?

–Creo que el enfrentamiento estaba, enfrentamiento siempre político, no personal. En abril nos presentamos a las elecciones generales separados cada uno, nosotros sacamos dos diputados y NC ninguno; en las autonómicas sacamos 20 y ellos 5; y después, ante la evidencia de que NC no iba a sacar el diputado, se planteó esa posibilidad de ir de manera conjunta, porque siempre hemos mantenido que es mejor un diputado nacionalista, aunque no sea nuestro, que otro que no va a estar sometido a una bancada de 100 o los que toque. Desde el principio hubo un incumplimiento por parte de NC sobre las condiciones para apoyar a Pedro Sánchez y ellos han seguido su estrategia. ¿Quién pone problemas? Pues creo que nosotros no hemos sido.

–Dice que no es un enfrentamiento personal, pero ¿reconducir esa situación será más fácil sin algunas personas? ¿Sin Román Rodríguez y sin usted?

–Posiblemente. Siempre digo lo mismo:desde que se produjo la división, CC ha tenido cinco secretarios generales distintos y NC solo ha tenido a Román. ¿Con cinco no a va ser posible? Si yo fuera un obstáculo, en el partido hay compañeros más capacitados que yo para llegar a ese acuerdo.

–Su condición de investigado fue un obstáculo para Ciudadanos para apoyar su investidura en 2019. ¿Su condición de nuevo de investigado por el caso Reparos será otra vez un obstáculo?

–Es que no estoy investigado.

–Se lo pregunto de otra manera: ¿la existencia de su caso en el Supremo no es un obstáculo para negociar un pacto?

–Aquel (caso Grúas) fue un caso político y ser investigado no es más que una garantía adicional a la hora del procedimiento judicial. Y entonces hubo pactos por toda la geografía nacional con personas investigadas judicialmente, faltaría más, porque la presunción de inocencia es un derecho que tenemos todos. El objetivo era sacar a CC de todas las instituciones, porque se decía que llevábamos mucho tiempo, y es curioso que lo dijesen algunos que después tienen alcaldes que llevan 40 años en el cargo. Se alinearon todas las fuerzas políticas con un fin común, que era echarnos, y lo consiguieron. Ahora estamos mejor y ¿será esto ahora una excusa? Creo que no será ni una excusa ni un impedimento.

–¿No le preocupa entonces el devenir judicial del caso Reparos?

–No me preocupa. Primero porque lo he explicado públicamente en multitud de ocasiones, segundo porque tengo todos los parabienes de los funcionarios y de la Asesoría Jurídica y de la Secretaría del Ayuntamiento. Son reparos corrientes del interventor, como hay miles en Canarias y en toda España, y es obligación del alcalde decidir qué hacer, y en aquel momento era dejar de prestar asistencia, por ejemplo, a mujeres maltratadas en pisos tutelados o cerrar ludotecas infantiles en zonas deprimidas o ponerle o no gasolina a los coches de la Policía Local para patrullar. También hay que hacer un poco de memoria: ¿de dónde viene esa denuncia? De un adversario político, Santiago Pérez, del PSOE.

–Sí, pero lo que se eleva al Supremo es un escrito de la hoy fiscal jefe del TSJC, no de Santiago Pérez.

–Obviamente, pero es un escrito que lo que viene a decir es que la causa está terminada y que ahora decidan si se toma o no declaración a esta persona, y de lo que se habla es de prevaricación, no de malversación.

–CC ha sido muy crítica con la gestión del Gobierno canario pero el presidente Torres subraya que las islas están mejor que en 2019, pese a ser una legislatura con incidencias que ni se nos pasaban por la cabeza.

–Creo que el Gobierno confunde que ellos estén mejor con que Canarias esté mejor. Confunden la situación de las arcas públicas con la de los ciudadanos.

–Pero la EPA que acaba de salir dice que la situación es mejor.

–La EPA dice que hay más dados de alta en la Seguridad Social y eso nadie lo discute, porque es evidente, pero también es evidente que ahora todos los que se contrataron como fijos discontinuos por la campaña de Navidad están sin trabajar, muchos de ellos sin derecho a paro y no figuran en esas estadísticas. No es menos cierto que hay un 47% de población infantil en riesgo de exclusión social, que ha subido ocho puntos respecto a 2019, y que hay casi 600.000 personas en riesgo de exclusión, que ha subido diez puntos. Y ahora tenemos menos PIB per cápita que en 2019 y la inflación se ha llevado por delante la renta de las familias. Hoy en Canarias tenemos una clase media empobrecida, somos más pobres que en 2019, y hay unos poquitos ricos, como el Gobierno de Canarias, que no paran de recaudar. Nadie pensaba que en época de crisis las administraciones no iban a parar de recaudar a costa de la clase media. Nadie en Canarias puede decir hoy que, con carácter general, se vive mejor;se vive peor.

–En ese análisis que acaba de hacer ¿no olvida usted que hubo una pandemia que paró la economía mundial y que hay una tensión inflacionista que se disparó con el conflicto en Ucrania?

–Yo no lo olvido. Es Ángel Víctor el que lo olvida. Lo evidente es que no estamos mejor. Yo no he dicho que sea solo a causa del Gobierno porque es evidente que ha habido causas exógenas. Pero es que en Canarias, además, se ha creado una nueva clase: el trabajador pobre. Que es el que trabaja pero que el día 15 del mes va a la ONG o al Banco de Alimentos porque con el sueldo no le da. Ante todo eso, el Gobierno de Canarias puede hacer cosas como bajar el IGIC, quitar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, bajar el de combustibles, o instar al Gobierno de Canarias a que revise los costes tipo en la subvención al transporte. Nosotros criticamos al Gobierno porque no toma estas medidas por criterios ideológicos, porque nadie entiende que no se baje el IGIC cuando aumenta la recaudación.

–Usted fue alcalde. ¿Cómo le sentaría que ahora el Gobierno le dijese que los ayuntamientos van a recibir menos fondos del bloque canario del REF por esa bajada de impuestos?

–Dos errores en ese planteamiento. Primero, no vas a recibir menos; puedes recibir lo mismo porque se compensaría con la bajada de la inflación; lo que pasa es que no te beneficias de la subida de la inflación y esa es otra cosa diferente. Lo que yo le digo al Gobierno es que si le sobra dinero todos los años, ¿por qué le quita dinero a los canarios si no es capaz de gastárselo? Las arcas de cabildos y ayuntamientos no se verían aumentadas, pero no se verían mermadas. Pero es más, si el Gobierno quiere, incluso temporalmente puede decir que esa merma, si existiera, la puede poner la propia administración. El Gobierno no solo tiene capacidad de endeudamiento, sino que tiene suspendidas las reglas de gasto, y yo eso no lo tuve. Este Gobierno tiene barra libre de endeudamiento y de gasto, y no solo no gasta, sino que no se endeuda y le sigue quitando dinero a los canarios: no tiene sentido.

–¿Mira a mayo con ánimo de revancha?

–Con revancha no, porque no soy rencoroso. Miro a mayo con ilusión y esperanza en que haya un Gobierno estable, porque hace falta: vienen curvas económicas, momentos complejos para el mundo en general, para Europa y lo que más me preocupa es que para Canarias también. Hace falta un Gobierno amplio, que consiga articular consensos sociales.

–¿Por qué el retorno de Ana Oramas? ¿Porque CC va a la baja y tiene que recurrir a uno de sus activos? ¿Porque usted está pensando en dar un paso al lado si es un obstáculo para un pacto regional?

–Creo que Ani es el mejor activo político de CC y de toda Canarias:es la más conocida de toda Canarias y mejor valorada. Ella cumplía 16 años en el Congreso, con un trabajo impagable para esta tierra, y le apetecía volver a su tierra. Eso es positivo para el partido y para Canarias. A partir de ahí, hay muchos compañeros y compañeras que pueden liderar CC y yo ya demostré que no tengo apego a ningún puesto; todo lo contrario. Ya dije que si el obstáculo era yo, me quitaba de enmedio, y se vio que el obstáculo no era yo, sino que querían quitar a CC a cualquier precio.

Caso Mascarillas: «No le hago a nadie lo que no me gusta que me hagan»

–¿Por qué su silencio en el caso Mascarillas?

–Porque no le hago a nadie lo que no me gusta que me hagan a mí. El tema está judicializado y hay que respetarlo. ¿Nos gusta lo que hay ahí? No nos gusta. ¿Nos preocupa que no se haya dado la cara? Nos preocupa mucho. ¿Nos preocupa que por primera vez en la historia del parlamentarismo canario no solo no se permita votar una comisión de investigación sino que no se permitió ni debatirla? Nos preocupa porque es un síntoma de muy poca democracia. Y eso lo ha hecho un Gobierno que se dice progresista, transparente y que venía a cambiar las cosas. Recuerdo el caso Grúas, que según el Supremo no había ni indicios de delito, y yo fui dos veces, 'motu proprio', al Parlamento a explicarlo. ¿Por qué? Porque un responsable público tiene que explicar sus actuaciones allí donde se lo piden. Y el caso Mascarillas sale porque hay periodistas y medios de comunicación que lo investigan porque, si no, lo hubiesen enterrado debajo de una gaveta.

–CC está siendo muy beligerante sobre la relación entre España y Marruecos, con el giro en materia del Sáhara. ¿No lo dan por bueno incluso teniendo en cuenta el descenso en la llegada de migrantes irregulares?

–No, no lo podemos dar por bueno. Incluso Cruz Roja ha salido a desvincular una cosa de la otra, vinculando el descenso a cuestiones climatológicas. No podemos dar por bueno que sigan muriendo uno de cada cuatro en esa travesía. Además, mientras sigan los conflictos bélicos, siga la sequía y se dé la hambruna que hay en África, seguirán viniendo inmigrantes. Y nos preocupa muchísimo que el 1 y el 2 de febrero, cuando sea la cumbre en Rabat, Canarias no esté. Y no está. Como está ajena en la negociación de las aguas territoriales, sobre las prospecciones mineras submarinas... son muchas cosas.