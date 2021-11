Unidos Por Gran Canaria denuncia el estado deplorable de algunos hospitales en Gran Canaria El presidente Lucas Bravo de Laguna advierte de que situaciones como las que se viven día a día en el Hospital Materno Infantil no se pueden prolongar ni un día más

El presidente de Unidos por Gran Canaria (UxGC), Lucas Bravo de Laguna, ha advertido del deplorable estado en el que se encuentran las instalaciones de uno de los Hospitales más importantes de la isla de Gran Canaria. «Situaciones como las que se viven, día a día, en el Hospital Materno Infantil no se pueden prolongar ni un día más. No voy a entrar en quiénes son los responsables de la situación lamentable y vergonzosa en la que se encuentran nuestros hospitales, aunque es evidente que esto no es una situación generada en los últimos dos años, sino que viene de lejos. Ahora queremos soluciones y las queremos de manera urgente».

«Las denuncias permanentes de los familiares y los propios profesionales sanitarios, en relación a la falta de condiciones técnicas idóneas para el tratamiento de los niños, así como el estado lamentable de las habitaciones y el hacinamiento que sufren los niños que son tratados en la unidad de Oncología o la unidad de Pediatría del Materno Infantil son inaceptables desde cualquier punto de vista». En opinión del presidente de UxGC, el sistema sanitario canario no puede «normalizar» el que se traslade a niños a otros hospitales para recibir tratamiento, porque no se dan las condiciones idóneas para tratarlos en su Hospital de referencia.

Lucas Bravo de Laguna ha querido recordar que el proyecto de ampliación del Materno Infantil lleva años esperando por su licitación. En ese sentido, ha reclamado al Gobierno de Canarias que se inicien los trámites administrativos necesarios para la reforma integral del Hospital, así como como la licitación de la ampliación del mismo. «Si tuviésemos que hablar de prioridades, ¿qué hay más importante, urgente y prioritario que atender a los niños y niñas que sufren por una enfermedad?».

Por esa razón, el diputado y portavoz de Unidos por Gran Canaria pide a todos los partidos que demuestren su sensibilidad social con los que más sufren, «pintando» en los Presupuestos Generales para la CC AA para 2022 las partidas presupuestarias necesarias para que el próximo año se inicien las obras de reforma y de licitación de la ampliación del Materno Infantil en la isla de Gran Canaria.

Respecto a la posibilidad de que el próximo año se inicie la licitación de la construcción del Hospital Materno Infantil en la isla de Tenerife, el presidente de UxGC manifestó que considera que «el quinto hospital en la isla de Tenerife, seguro que es necesario, pero igual de necesario que es en la isla de Tenerife, lo es también en la isla de Gran Canaria».

El hospital Materno Infantil en la isla de Gran Canaria tiene una antigüedad de 40 años, y fue construido con materiales que no tenían la calidad de los que se utilizan actualmente en ese tipo de infraestructuras, por lo que la mayoría de sus áreas de tratamiento, en especial la unidad de Oncología y la unidad de Pediatra, y las habitaciones del hospital, sufren humedades generadas por roturas en la red de cañerías de cobre y filtraciones y grietas en sus paredes. A toda esa problemática se une la falta de espacio, por lo que, actualmente, es habitual que pernocten en una misma habitación hasta ocho personas, entre niños y familiares.

Asimismo, Lucas Bravo de Laguna ha querido dejar constancia de los problemas que sufren otros hospitales de la isla, como el Hospital Insular, con situaciones tercermundistas de enfermos crónicos que son tratados en un pasillo por falta de camas, mientras que infraestructuras como el antiguo Hospital Militar, que fue adquirido por el Servicio Canario de Salud al Ejército hace más de 20 años, sigue a fecha de hoy ocupado en un 30% de su capacidad, esperando a ser dotado de medios materiales y personales desde hace mucho tiempo, sin que, a día de hoy, tengamos noticias al respecto. Gran Canaria necesita urgentemente un Plan Estratégico para la mejora y ampliación de sus infraestructuras sanitarias que incluya un gran hospital geriátrico que evite el colapso actual de las Urgencias y conceda a nuestros mayores el trato digno que merecen.

Por último, el presidente de Unidos por Gran Canaria ha manifestado que «no pararemos de denunciar estas situaciones hasta que se corrijan, y, como aviso a navegantes, quiero trasladar, a quienes nos quieran oír, que UxGC es el único partido político que está en disposición de defender el correcto equilibrio en inversiones para la isla de Gran Canaria, ya que el resto de partidos están sujetos a las presiones y exigencias de sus líderes nacionales e insulares».