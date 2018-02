Ultiman un modelo de financiación sin acuerdo

De hecho, partidos políticos y comunidades autónomas no solo ven bastante complicado que en las actuales circunstancias se pueda alcanzar un acuerdo a corto plazo, sino que ponen en duda que el nuevo sistema de financiación se llegue a aprobar en la actual legislatura.

Todas las fuerzas políticas comparten que el debate de la financiación autonómica es urgente y de profundo calado, porque hay autonomías infrafinanciadas que no reciben recursos suficientes para garantizar la adecuada prestación de la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero la unanimidad de criterio llega solo hasta ahí.

Consciente de las dificultades, el ministro Montoro ya no se pone plazos y responde con un impreciso «lo antes posible» cuando los partidos de la oposición le interpelan sobre la intención del Gobierno de presentar una propuesta para negociar. Sin embargo, en la última reunión del CTEP, la secretaria general de Financiación Autonómica , Belén Navarro, anunció por sorpresa que solo habrá dos reuniones más -la próxima está fijada para el 5 de marzo-, tras las que Hacienda debe unificar las aportaciones técnicas en un documento marco.

Obstáculos para el consenso

Cataluña. El Gobierno estatal ve inviable cerrar un pacto sobre la reforma de la financiación autonómica que deje fuera a Cataluña y el ministro Montoro ha adelantado que no convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta que no haya un consejero de Hacienda de la Generalitat que ejerza de interlocutor válido. En las reuniones del comité técnico no ha participado ningún representante catalán.

Diferencias. Todas las autonomías buscan mejorar su posición en el reparto de los recursos estatales que sufragan los servicios públicos dando prioridad al factor de corrección que más le beneficie, ya sea el de población, dispersión o territorio, lo que impide que haya unidad de criterio entre comunidades del mismo color político y convierte el nuevo sistema de financiación en un sudoku difícil de cuadrar.

Elecciones. Todavía queda más de un año para los comicios autonómicos de 2019, pero los partidos políticos ya están prácticamente en campaña electoral. Las diferentes estrategias para distanciarse del adversario político y marcar posiciones propias dificultan aún más la posibilidad de que al menos PP y PSOE se pongan de acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación antes de la próxima cita con las urnas.