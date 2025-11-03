La UCO constata la fluida relación entre Koldo, Torres y Aldama La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entrega al juez un informe sobre los contactos del hoy ministro en su etapa al frente del Gobierno canario | El Supremo da por acabada la instrucción del caso Mascarillas sin mención alguna a Torres

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela nuevos mensajes del hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con Koldo García y Víctor de Aldama, ambos investigados en relación a una trama de presunta corrupción que tuvo como epicentro al que fuera ministro y secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, igualmente imputado por el Tribunal Supremo.

La UCO ha entregado a la Justicia un extenso informe que detalla los contactos de Torres con implicados en esa presunta trama delictiva y donde se considera acreditada la «influencia» del empresario Víctor de Aldama en el Gobierno canario presidido por Torres «mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos» para conseguir la «adjudicación de contratos públicos».

Sin embargo, este lunes el magistrado Leopoldo Puente, instructor en el Supremo del 'caso Ábalos-Koldo-Cerdán', decidía cerrar la primera pieza de esta ya macrocausa sin hacer mención alguna a Torres y dictando auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.

El ministro Torres siempre ha reconocido que hubo una relación fluida con Ábalos y, por consiguiente, con Koldo García porque éste hacía muchas veces de primer escalón pasa acceder al ministro. Pero Torres ha negado su implicación en comportamientos irregulares y ha señalado como falsas las acusaciones del empresario investigado Víctor de Aldama, que declaró que Koldo García le trasladó que el entonces presidente de Canarias había pedido una comisión de 50.000 euros, un pago al que el comisionista dijo que se negó.

Asimismo, José Luis Ábalos siempre tuvo un trato preferente con el Partido Socialista en las islas y con el Gobierno de Canarias en la etapa en que Ángel Víctor Torres lo presidió.

Se explica por la doble condición de Ábalos, que fue secretario de Organización del PSOE y ministro de Obras Públicas y Transportes, dos áreas en el Gobierno especialmente sensibles para el archipiélago.

El PSOE y el propio Torres recurrían con frecuencia a Ábalos, con Koldo García como intermediario en muchas ocasiones, para cuestiones relativas al partido y la gestión de los gobiernos central y canario.

Esa relación se estrechó durante la pandemia, al verse el archipiélago todavía más limitado en el comercio por el cierre de los principales mercados.

De hecho, Ábalos se convirtió en el interlocutor preferente del Gobierno canario en lo relativo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, por encima incluso de la también ministra Carolina Darias.

Torres decía estar tranquilo

Ángel Víctor Torres reiteró este lunes que estaba «absolutamente tranquilo« ante la publicación del informe de la Unidad Central Operativa, asegurando que esperaba que el dossier pusiera «luz» y acabase con «un año y medio de acoso» y de «acusaciones gravísimas».

«Absolutamente tranquilo, como he dicho desde el primer momento, y esperando que después de un año y medio de acoso, amenazas mediáticas y acusaciones gravísimas, ese informe ponga luz», dijo el dirigente socialista en una entrevista en 'La Radio Canaria'.

Torres lamentó que en este tiempo se le haya acusado «de todo», desde «estar en pisos con mujeres vejadas en lo sexual» hasta «pedir comisiones o mordidas», y ha pedido responsabilidades políticas a quienes le han difamado de delitos que «al final no van a aparecer, porque no pueden aparecer».

«Jamás he pedido una comisión, una mordida, ni he estado con una mujer vejada en lo sexual, ni tengo nada que esconder de mi etapa de la alcaldía, ni sé de qué se habla de la refinería. Todo eso es que se puede difamar al rival político, que quede en las redes las manchas de las personas sin que nadie asuma la responsabilidad», prosiguió confesando estar «cansado» porque «esto no es política».

Al hilo, lamentó que en la política actual no se ataque al rival político «por confrontar ideas», sino que se «intenten tumbar a las familias» con «infamias», sin importar cómo afecte a sus hijos, amigos o hermanos. «Yo no llegué a la política para eso, no lo he hecho nunca. Lo denuncio públicamente. Ahora me he convertido en la víctima», añadió.

En este punto opinó que si «ese informe» terminase diciendo que Torres pidió mordidas o estuvo con mujeres vejadas, entonces no merecería «estar en la cosa pública», pero que si dice lo contrario, los que le han difamado sería quienes deberían abandonar la política.