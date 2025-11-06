La UCO alerta de las irregularidades en el contrato de los test que Torres negoció Eurofins Megalab empezó a hacer los test a los viajeros a Canarias en 2020 antes de estar formalizado el contrato. Para ese negocio, Torres le pidió a Koldo el contacto de Aldama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil alerta en su informe entregado al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional de varias irregularidades en los contratos suscritos por el Servicio Canario de la Salud (SCS) con la empresa Eurofins Megalab para la realización de pruebas de detección de covid-19 en los aeropuertos. Alrededor de esa compañía estaban Víctor de Aldama y Koldo García, con Ángel Víctor Torres, Antonio Olivera y Conrado Domínguez como interlocutores.

Según el relato cronológico de la operativa de Eurofins Megalab en Canarias que hace la UCO, esta empresa empezó a prestar servicio en diciembre de 2020 sin estar formalizado el contrato con el SCS. A eso se añade que durante días estuvo recopilando datos personales de los pasajeros sin saber qué hacer con ellos y que, cuando llegó el momento de los primeros pagos, el Servicio Canario de la Salud tuvo que contactar con los representantes de la mercantil para pedir el número de identificación fiscal.

Eurofins Megalab facturó 5,3 millones de euros en Canarias y ese negocio fue «impulsado», según la UCO, por la empresa Fertinvest Consulting. Ambas sociedades compartían negocios y la UCO sitúa en la órbita de Fertinvest al empresario comisionista Víctor de Aldama y sus socios Ignacio Díaz, Javier Serrano y César Moreno.

Víctor de Aldama contactó con el entonces presidente canario y hoy ministro Ángel Víctor Torres para presentarle ese negocio de controles de covid en los aeropuertos, todo ello después de un encuentro entre ambos en un restaurante madrileño en julio de 2020, una cena en la que también estuvieron José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. A día de hoy, Torres sigue diciendo no tener constancia de la reunión con Aldama en el restaurante Jai Alai de Madrid.

El 14 de agosto de ese año, Víctor de Aldama le mandó un mensaje a Koldo comentándole que Ángel Víctor Torres «nos debe una grandísima», probablemente en referencia a los contratos previos de la trama con el SCS a través de la empresa Soluciones de Gestión SL.

Tres días después, Koldo García contacta con Torres y le habla de Megalab: «Están totalmente introducidos en Canarias (...) y se les ha ocurrido una idea para protocolo con PCR».

El 18 de agosto, el asesor de Presidencia del Gobierno de Canarias David Delgado ya estaba preparando los detalles de la visita de Ignacio Díaz a Tenerife para presentar el negocio a Torres. Esa cita se produjo en el despacho presidencial en el Parlamento de Canarias y, según el relato de la UCO, Víctor de Aldama finalmente no vino, pero fue informado al instante por Ignacio Díaz del desarrollo de la misma.

«Necesito lo de Megalab»

Respecto al interés de Aldama en ese negocio, la UCO recoge un audio del empresario a Ignacio Díaz que es revelador: «¿Habéis podido conseguir vuelo al final para Canarias? (...) Oye, por favor, necesito lo de Megalab, siendo darte el coñazo, soy muy plasta con eso, pero es que, joder, lo tengo que sacar como sea adelante». La reunión se produjo finalmente el día 19 de agosto y durante meses tanto Torres como su equipo dijeron no recordar nada al respecto.

Aquel primer negocio de test PCR planteado en agosto no salió adelante. Pero ya en noviembre todo parecía más encarrilado: Canarias quería recuperar la normalidad en la conectividad y Eurofins Megalab parecía el socio ideal porque contaba con laboratorios en buena parte de la península y también en las islas.

Aparece Conrado Domínguez

El 9 de noviembre Ignacio Díaz contactó con Antonio Olivera, entonces viceconsejero de Presidencia, para comentarle que en Baleares ya se iban a poner en marcha las pruebas en los aeropuertos, y Olivera le contestó por mensajería telefónica quién sería su interlocutor para el contrato: «Nacho, le he pasado la propuesta a Conrado, el director del SCS. Él es quien se va encargar de estos asuntos».

Se trata de Conrado Domínguez, que fue nombrado director del SCS tras el verano de 2020, poniendo fin a la etapa de interinidad en que el propio Olivera estuvo con esa responsabilidad y después brevemente Alberto Pazos.

La UCO incluye en su informe los mensajes que se intercambiaron Conrado Domínguez y el representante de Eurofins Megalab para dar forma al contrato.

El 18 de noviembre fue Ángel Víctor Torres quien, en medio de esta negociación, mandó un mensaje a Koldo solicitándole el contacto de Víctor de Aldama. Y el asesor ministerial se lo envió sobre la marcha.

El 19 de noviembre estaban en Gran Canaria Ignacio Díaz y Javier Serrano, ambos por parte de Eurofins, y también Koldo García. Quedaron a cenar en el restaurante Segundo Muelle, junto al hotel Santa Catalina, y allí, según la UCO, prepararon la reunión que tenían un día después en Presidencia, previsiblemente con el propio Torres.

El 20 de noviembre, Ignacio Díaz informó a Koldo sobre la reunión: «Ya he hablado con ellos».

Izquierda, Investigado. Víctor de Aldama, que insiste en sus encuentros con Torres, cosa que él niega. Derecha, Koldo García fue el primero en comentarle a Torres la posibilidad de un contrato con Eurofins Megalab para hacer pruebas a pasajeros.

En la cita también pudo estar, según la UCO, Conrado Domínguez, o al menos estaba al tanto de la misma. De hecho, el 23 de noviembre Ignacio Díaz le mandó un audio comentando aspectos de aquel encuentro y donde ya negociaban el coste a pagar por cada test de antígenos y PCR. «Aprieta un poco el precio de los PCR», le escribió Conrado Domínguez el día 26.

La UCO llama la atención sobre un audio del negociador de Eurofins al director del SCS ese día 26: «Dime datos para poder hacer el contrato, cómo sería el contrato, cómo serían los siguientes pasos que pudiéramos seguir, para... para segur avanzando, ¿vale? Venga, un abrazo, chao».

Ese negocio fue tropezando con los escollos que ponía el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, reacio a dar facilidades para los viajes aéreos por temor a un repunte de contagios, mientras que los gobiernos de Baleares y Canarias batallaban por recuperar el negocio turístico tras el impacto económico de la pandemia.

Todo ello derivó en un enfrentamiento de Torres con Illa del que el presidente canario fue informando a Koldo García, llegando a plantearle incluso una reunión con Pedro Sánchez y Ábalos para desbloquear el asunto.

En diciembre, sin embargo, todo se ha solventado y Canarias y Baleares caminan para estrenar los controles aeroportuarios, recuperando así cierta normalidad en las entradas y salidas de pasajeros.

El grupo 'Pruebas Gobcan'

La UCO recoge que el 12 de diciembre de 2020 Conrado Domínguez creó el grupo de Whatsapp 'Pruebas Gobcan', donde incluyó a Rubén García, que trabajaba con él en el SCS, y a Ignacio Díaz, todo ello con vistas a que el dispositivo de control en los aeropuertos estuviese operativo inicialmente el día 18.

Lo cierto es que el 15 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de Canarias la orden sobre el cribado a realizar a los pasajeros procedentes del territorio nacional y sin embargo la ejecución del contrato se firmó el 18. Sobre eso, la UCO destaca que el 16 Ignacio Díaz escribió en el grupo de mensajería que estaban preocupados porque estaban realizando muchas pruebas diarias y no había contrato suscrito, «contestando Conrado Domínguez que la orden de contratación de emergencia la firmará ese mismo día el consejero», siendo el mismo Blas Trujillo.

Y agrega la UCO: «Se habría comenzado a realizar el objeto del contrato sin que éste estuviese formalizado, encontrándose la empresa con numerosos datos personales de viajeros sin saber a qué autoridad u organismo enviarlo».

El SCS firmó tres contratos con Eurofins en tres meses consecutivos: 18 de diciembre de 2020, 1 de enero de 2021 y 1 de febrero de 2021. Cuando llega el momento de los pagos, la UCO se encuentra con que el 26 de febrero de 2021 Rubén García contacta en nombre del SCS con Ignacio Díaz para pedirle el número de identificación fiscal de la sociedad «y el medio de presentación». Según los investigadores, eso podría indicar que «a estas alturas, la Administración no tenía los datos de la empresa adjudicataria del contrato».

Además, Rubén García le informó de que tenían «a alguien del Tesoro movilizado para agilizar el alta a terceros y que nos entre el pago en recursos de 2020 dentro de plazo», por lo que la UCO entiende que en esa fecha tampoco se habría dado de alta a la empresa como proveedora del SCS y necesitaban hacerlo para la cobertura presupuestaria.

Lo cierto es que el 21 de abril de 2021 seguían los problemas en los pagos y Rubén García admitió que Eurofins habría empezado a trabajar «con un mero acuerdo verbal», por lo que necesitaban un acuerdo firmado donde constase el precio de los servicios y las provincias afectadas, «confirmando con ello -agrega la UCO- que la adjudicación se habría concertado previamente con la participación de las personas que se han ido reflejando en las presentes diligencias».

Todo ello hizo que el Gobierno canario tardase meses en pagar, para desesperación de los representantes de Eurofins. El 2 de agosto de 2021 Rubén García le dijo a Ignacio Díaz que ya había abonado una parte pero seguían los fallos porque no se habían cubierto los trámites precisos. La UCO menciona una conversación fechada el 15 de noviembre en el seno de un grupo de directivos de Eurofins en la que señalan que no se habían registrado «como proveedores de tomas de muestras».

El 13 de diciembre Rubén García le avisó finalmente a Ignacio Díaz que procedían a saldar la deuda. En total, 5,3 millones de euros.