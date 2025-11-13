El transporte público seguirá siendo gratuito en Canarias en 2026 La medida, incluida en la nueva Ley de Movilidad Sostenible, fue introducida gracias a una enmienda del PP aprobada con su mayoría en el Senado

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:32

El Partido Popular de Canarias celebró este jueves la aprobación definitiva de la Ley de Movilidad Sostenible, que garantiza la gratuidad del transporte público en las islas a partir del 1 de enero de 2026, una medida impulsada por el PP y recogida finalmente en el texto legal gracias a su mayoría en el Senado y al apoyo de sus diputados en el Congreso, según destacó la formación popular.

El portavoz del PP, Carlos Sánchez, subrayó que «hemos sido determinantes para que los canarios disfruten de transporte público gratuito en 2026. Cuando el PP impulsa iniciativas, Canarias avanza». La enmienda presentada por el Grupo Popular fue clave para incluir a las Islas en el régimen de gratuidad, después de que el Gobierno central, según recordó Sánchez, rechazara inicialmente su incorporación.

La decisión, según el PP, supondrá un alivio económico directo para miles de familias y contribuirá a una movilidad más sostenible. «La gratuidad del transporte público en Canarias es una victoria del sentido común y de la justicia territorial, porque en una comunidad fragmentada y alejada como la nuestra, la movilidad no es un lujo, sino una necesidad», afirmó Sánchez.

El diputado popular destacó además el impacto triple de la medida (económico, social y medioambiental), al fomentar el uso del transporte público, reducir las emisiones contaminantes y aliviar los gastos cotidianos de los hogares canarios.

Sánchez aprovechó también para lanzar un mensaje a otras fuerzas políticas del Archipiélago, como Coalición Canaria: «Cuando se suman a las propuestas del Partido Popular, Canarias gana; cuando se pliegan a los intereses del PSOE, los canarios pierden oportunidades».

El portavoz concluyó reiterando el compromiso de su partido de seguir defendiendo en las Cortes Generales iniciativas que garanticen la igualdad de trato entre los canarios y el resto de los ciudadanos españoles. «Con esta ley, Canarias avanza. Y avanza porque el Partido Popular ha estado ahí, defendiendo lo que otros olvidaron», señaló.