Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la viceconsejera de Transción Ecológica de Canarias, Julieta Schallenberg. C7

Transición Ecológica trabaja con los cabildos un plan territorizalido de renovables

La viceconsejera Julieta Schallenberg espera que a principios de 2026 estén aprobadas todas las zonas de aceleración de renovables (ZAR)

Patricia Vidanes Sánchez

Patricia Vidanes Sánchez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:51

Comenta

La viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, expresó este viernes su confianza en que a principios de 2026 estén aprobadas todas las zonas de aceleración de renovables (ZAR). Schallenberg, en comisión parlamentaria en sustitución del consejero Mariano Hernández Zapata, quien se encuentra fuera de Canarias, detalló que tras firmar los protocolos de las ZAR con los cabildos de Lanzarote y La Gomera se negocia con el resto de corporaciones insulares. A su vez, admitió que el proceso está resultando complicado por los condicionantes ambientales existentes.

Además de los criterios sobre biodiversidad se están teniendo en cuenta como criterios agrícolas y los propios de cada cabildo. Aunque en resumen, de lo que se trata es de aclara «dónde sí y dónde no se deben colocar» las plazas fotovoltaicas y los molinos. En todo caso, la viceconsejera ya reconoció que «no quedan muchos sitios».

De ahí que en la energía fotovoltaica se prime la instalación de las infraestructuras en tierras antropizadas, además de aprovechar las cubiertas de determinadas instalaciones. Esto ha aumentador un 2% la aportación de las renovables al mix energético de las islas.

En cambio, con la energía eólica «debemos hacer un esfuerzo adicional porque vemos que se nos acaba el territorio», de ahí que haya que mirar hacia el mar y «buscar más consensos en las islas». Tenerife y Gran Canaria viven una situación «especialmente crítica» para buscar suelo adicional para implantar parques eólicos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  2. 2 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  4. 4 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  5. 5 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  6. 6 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar
  7. 7 Conduce bajo los efectos de la droga y se marcha por no disponer la Policía Local de habilitación para la prueba
  8. 8 La Justicia vuelve a avalar que apartamentos turísticos no pueden ser vivienda vacacional
  9. 9 Protesta en San Bartolomé de Tirajana por la retirada policial de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  10. 10 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Transición Ecológica trabaja con los cabildos un plan territorizalido de renovables

Transición Ecológica trabaja con los cabildos un plan territorizalido de renovables