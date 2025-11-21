Transición Ecológica trabaja con los cabildos un plan territorizalido de renovables La viceconsejera Julieta Schallenberg espera que a principios de 2026 estén aprobadas todas las zonas de aceleración de renovables (ZAR)

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:51

La viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, expresó este viernes su confianza en que a principios de 2026 estén aprobadas todas las zonas de aceleración de renovables (ZAR). Schallenberg, en comisión parlamentaria en sustitución del consejero Mariano Hernández Zapata, quien se encuentra fuera de Canarias, detalló que tras firmar los protocolos de las ZAR con los cabildos de Lanzarote y La Gomera se negocia con el resto de corporaciones insulares. A su vez, admitió que el proceso está resultando complicado por los condicionantes ambientales existentes.

Además de los criterios sobre biodiversidad se están teniendo en cuenta como criterios agrícolas y los propios de cada cabildo. Aunque en resumen, de lo que se trata es de aclara «dónde sí y dónde no se deben colocar» las plazas fotovoltaicas y los molinos. En todo caso, la viceconsejera ya reconoció que «no quedan muchos sitios».

De ahí que en la energía fotovoltaica se prime la instalación de las infraestructuras en tierras antropizadas, además de aprovechar las cubiertas de determinadas instalaciones. Esto ha aumentador un 2% la aportación de las renovables al mix energético de las islas.

En cambio, con la energía eólica «debemos hacer un esfuerzo adicional porque vemos que se nos acaba el territorio», de ahí que haya que mirar hacia el mar y «buscar más consensos en las islas». Tenerife y Gran Canaria viven una situación «especialmente crítica» para buscar suelo adicional para implantar parques eólicos.