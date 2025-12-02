Torres: «Volvería a hacer lo mismo y sobre el que se ha beneficiado que caiga la ley» El expresidente canario dice que las «evidencias» demuestran que se ha querido «manchar» su imagen y que lleva año y medio soportando «difamaciones»

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 07:00 | Actualizado 07:18h. Comenta Compartir

El expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres asegura que si estuviera de nuevo en el 2020 «volvería a hacer lo mismo», porque lo que hizo, añade, fue «poner el interés de Canarias» por encima de los personales. Aun así, añade, si alguien se ha beneficiado ilegalmente de la pandemia espera que caiga «todo el peso de la ley».

Torres, que participó este lunes en el ciclo 'Conversaciones con' que organiza CANARIAS7, respondió así a preguntas del director de este diario, Francisco Suárez Álamo. En la entrevista explicó que se han investigado conversaciones de cinco años y «han quedado claras» varias «evidencias». Torres hizo referencia a las acusaciones de que se había llevado «mordidas» y que había estado «con mujeres explotadas» o apostado por la apertura de «una refinería» y que nada de esto era cierto. «Llevo año y medio soportando difamaciones y hoy tenemos una trama corrupta, porque están en la cárcel y no hay nadie de Canarias», destacó. «He aguantado una campaña difamatoria absoluta» para «manchar la imagen de Torres», dijo.

El también secretario general del PSOE de Canarias dijo que era un error hacer ver que todos los políticos eran corruptos. «La mayoría de la gente en todos los estamentos, en el judicial, en el periodístico, en la política, es gente honesta», reclamó.

Torres reconoció que había hablado con Koldo García y que se había reunido con él y que eso lo había dicho también en comisión. Pese a ello, lo acusan de «mentir», dijo visiblemente enfadado: «que actúen yendo a los tribunales», dijo. E insistió en que se había tratado de «mancillar» su imagen. «Les invito a mirar los informes de la UCO, todo lo que ha publicado y vayan a las consideraciones finales y comparen. Lo que esperaban y deseaban» no es lo que pone el informe, razonó Torres, que recordó que «no se le pide al juez que haga nada».

Sobre si había dicho la frase «la levanto para el aire» a un funcionario, Torres dijo que era una forma de hablar típica en las islas. Y recordó que lo que quería era pagarle a empresas si habían hecho lo correcto entregando el material prometido en un momento en el que no se conseguía. Torres recordó que hasta se le pidió a la ciudadanía que se hicieran mascarillas caseras, o que un hospital privado le contó que iban a una tienda de deportes a comprar gafas de buceo para poder operar. «Era una empresa capaz de traer el material en 48 horas, y con eso salvábamos vidas. Yo hablaba con el asesor del ministerio, no conocía su pasado», dijo Torres. «La relación era institucional». Las cosas hoy, añadió, se ven distintas. «Lo estamos viendo con ojos del presente», dijo el ministro. En 2020 «no había una trama corrupta», «Eurofins Megalab» acababa de ser contratada por el Senado con mayoría del PP. Y afirmó que el cese de Antonio Olivera fue por motivos personales.