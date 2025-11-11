Torres, la UCO y Tito Berni: el pleno canario se contagia del ruido de Madrid Los parlamentarios elevaron el tono en la sesión de control al Gobierno de este martes con reproches desde varias bancadas

Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025

La sesión de control al Gobierno este martes en el Parlamento de Canarias recordó más a las que se viven en el Congreso de los Diputados que a las que se desarrollan, con normalidad, en el archipiélago. El cruce de reproches entre el Ejecutivo y la oposición estuvo marcado por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de material sanitario durante la pandemia en el que se menciona al expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Todo comenzó con una pregunta del diputado de Vox Nicasio Galván al presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, sobre si el contenido del informe de la UCO afectará a las relaciones del Gobierno canario con el Ejecutivo central. Galván acusó a Torres de haber mentido, y dijo que frases como «Me cago en todos los santos con la responsable económica», que presuntamente habría enviado Torres a Koldo García en referencia a la que era directora regional de Recursos Económicos, Ana María Pérez, «le perseguirán».

No obstante, el presidente de Canarias no quiso entrar en el juego de la ultraderecha, y subrayó que se trabaja «con las instituciones», por lo que no valoró el camino que están tomando las investigaciones judiciales para esclarecer lo que ocurrió durante los momentos más difíciles de la pandemia: «Al contrario de lo que han hecho conmigo, no me gusta hablar en primera persona. No vamos a continuar con el 'y tú más'. Las investigaciones judiciales tienen que ir por su camino, y nosotros no vamos a entrar».

A su vez, quiso alejar el ruido político que impera en Madrid del Parlamento canario como ha venido haciendo desde que iniciara su mandato, si bien, el Partido Popular y el PSOE elevaron el tono en sus intervenciones.

La diputada del grupo socialista Nira Fierro, a propósito de la presentación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, criticó que el «maquillaje mediático» que el Gobierno canario realiza con titulares que presumen de «presupuestos continuistas» no pueden ocultar indicadores como el de la pobreza, puesto que, en el archipiélago, hay muchas personas que «no pueden pagar el alza de la cesta de la compra». A su vez, Fierro señaló que para lo único para lo que sirve el vicepresidente del Ejecutivo, Manuel Domínguez, es para decir «sí, señor Clavijo». La diputada se preguntó cómo el presupuesto de la comunidad para el próximo ejercicio aumenta la cuantía en la Consejería de Presidencia a pesar de existir una «emergencia habitacional» en el archipiélago. «¿Esto es lo que hacen con los mejores presupuestos de la historia? ¿Con qué cara hablan del anterior equipo de Gobierno cuando no se gastan el presupuesto en plena emergencia?», ironizó Fierro durante su intervención en la sesión plenaria.

«Hay que tener cara para decir eso», respondió el líder de los populares canarios ante los dardos de la diputada socialista. De esta forma, aprovechó para reprochar que el PSOE realice esas críticas y defienda a Torres cuando «puso a Tito Berni como director general y después lo sustituyó por su sobrino», el cual hizo, presuntamente, «negocios oscuros», durante los peores momentos de la pandemia en las islas. De esta forma, acusó al actual ministro de Política Territorial de «mentir a todos los españoles» en la comisión del Senado que investiga los contratos firmados durante la pandemia y también en la propia comisión del Parlamento de Canarias. «El día que venga a pedir perdón en nombre de su jefe le escucharé. Mientras, ahórrese los consejos», esgrimió Domínguez.

«¿No tiene nada mejor que decir? Da pena con lo que responde en cada pleno», subrayó la diputada socialista, que hizo hincapié en que defiende al líder de los socialistas canarios porque es una «persona honrada y honesta».

Y el cruce de reproches entre el Ejecutivo canario y la oposición terminó con una sentencia firme por parte de Domínguez: «Dicen en mi tierra que si es canario canta».