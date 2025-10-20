Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ángel Víctor Torres, en la reunión del comité regional.

Torres, «tranquilo» ante el informe la UCO, espera que «ponga luz» y acabe con «año y medio de acoso»

Defiende que se adopten responsabilidades políticas contra quienes le han «difamado»



Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:18



El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reiterado que está «absolutamente tranquilo« ante la publicación de un próximo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su relación con la 'trama Koldo', asegurando que espera que el expediente »ponga luz« y acabe con «un año y medio de acoso» y de «acusaciones gravísimas».

«Absolutamente tranquilo, como he dicho desde el primer momento, y esperando que después de un año y medio de acoso, amenazas mediáticas y acusaciones gravísimas, ese informe ponga luz», ha expresado el dirigente socialista en una entrevista en La Radio Canaria.

Torres ha lamentado que en este tiempo se le ha acusado «de todo», desde «estar en pisos con mujeres vejadas en lo sexual» hasta «pedir comisiones o mordidas», y ha pedido responsabilidades políticas a quienes le han difamado de delitos que «al final no van a aparecer, porque no pueden aparecer».

«Jamás he pedido una comisión, una mordida, ni he estado con una mujer vejada en lo sexual, ni tengo nada que esconder de mi etapa de la alcaldía, ni sé de qué se habla de la refinería. Todo eso es que se puede difamar al rival político, que quede en las redes las manchas de las personas sin que nadie asuma la responsabilidad«, ha proseguido, confesando estar »cansado« porque »esto no es política«.

Al hilo, ha lamentado que en la política actual no se ataque al rival político «por confrontar ideas», sino que se «intenten tumbar a las familias» con «infamias», sin importar cómo afecte a sus hijos, amigos o hermanos. «Yo no llegué a la política para eso, no lo he hecho nunca. Lo denuncio públicamente. Ahora me he convertido en la víctima«, ha añadido.

En este punto ha opinado que si «ese informe» termina diciendo que Torres ha pedido mordidas o ha estado con mujeres vejadas, entonces no merecerá «estar en la cosa pública», pero que si dice lo contrario, los que le han difamado serán quienes deberán abandonar la política.

