Torres reivindica el sello PSOE en las pripipales políticas de la legislatura

Minutos antes de inaugurar la nueva sede del PSOE de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, coincidiendo con el 143 aniversario de la fundación del partido, Torres ha defendido que sin los socialistas en los gobiernos de la comunidad autónoma y el Estado las respuestas a la crisis económica y social generada por la pandemia de covid-19 no hubieran sido las mismas.

«No hubiésemos resuelto el convenio de carreteras, no habríamos tenido un plan de vivienda, no tendríamos una disposición adicional (específica para las islas) en los ERTE, no habríamos tenido los 1.144 millones de euros que han servido para mantener a muchos autónomos, a empresas pequeñas y también grandes...«, ha alegado.

Asimismo, Torres ha señalado que la impronta de su partido se ve también en haber apostado «claramente por la sanidad y la educación pública» y en iniciativas que han ayudado a que «Canarias sea mucho más justa entre los que más tienen y los que más necesitan».

Respecto a la nueva sede, situada en la avenida Juan XXIII, a escasos metros de la Presidencia del Gobierno, el líder de los socialistas canarios ha confiado en que sea un «lugar de debate» y un espacio desde el que hacer «propuestas y plantear modificaciones legislativas».

«Y espero también que para festejar victorias electorales», ha indicado