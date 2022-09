Torres rechaza las pagas vitalicias para los expresidentes y acusa al PP de «calumniar»

El primer pleno del nuevo periodo de sesiones del Parlamento de Canarias se abrió ayer con un rifirrafe entre el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y el líder del PP, Manuel Domínguez, a cuenta de la posibilidad de establecer un sueldo vitalicio para los expresidentes canarios.

Domínguez considera que el proyecto de ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias abre la puerta a implantar una prestación económica vitalicia a los presidentes una vez que abandonen el cargo y lo relacionó con un intento de Torres de ir «preparando su futuro» para después de las elecciones autonómicas de 2023.

En un tenso cruce de acusaciones, el jefe del Ejecutivo canario recalcó su posición «absolutamente en contra» de los sueldos vitalicios y calificó de «calumnia» que Domínguez afirme lo contrario. Para ratificar sus palabras, Torres reprodujo desde el audio de una entrevista de radio -de la que el PP infiere que es partidario de la polémica paga- y retó al líder de los populares a demostrar que él haya pronunciado a favor de los sueldos vitalicios para los expresidentes.

Torres reta al líder del PP canario a demostrar que se haya pronunciado a favor de las retribuciones vitalicias

En el audio Torres señalaba que «el que sean retribuidos quienes formen parte de un consejo y así lo decida el Parlamento no tiene ninguna situación extraña. Lo anormal es que no tengan una retribución cuando prestan un servicio a la sociedad». Tras reproducir el fragmento de la entrevista, el presidente canario pidió a Domínguez que «se disculpe» por verter unas acusaciones en su contra que no puede sustentar.

Domínguez desoyó la petición e instó a Torres a aclarar si «también está pidiendo una rectificación a los medios de comunicación» que se hicieron eco de sus manifestaciones. A este respecto, aseguró que el jefe del Ejecutivo «imita constantemente a Pedro Sánchez, no solo porque no se ponga corbata», dijo, «sino porque actúa como él, lanzando un mensaje a la ciudadanía y luego, al analizar el resultado, actúa o no», añadió.

Torres le contestó que «no ha aprendido nada» de lo que le ha sucedido al PP, que acabó desalojado del Gobierno estatal porque «mintieron a los españoles». En esta misma línea añadió que «ningún representante público es digno de su cargo si calumnia y miente a los canarios», porque en ese caso se trata de un político «de cartón piedra» que se acabará deshaciendo «como un azucarillo».

El proyecto de ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, que ya se encuentra en el Parlamento para su tramitación, contempla un Estatuto de expresidentes en sus niveles más básicos, pero deja su desarrollo a una normativa específica posterior «y más flexible que una ley», según han adelantado fuentes del Ejecutivo.

El proyecto sí contempla que los titulares de la Presidencia de Canarias gozarán tras su cese del tratamiento de presidente con carácter vitalicio, así como de un lugar protocolario en los actos oficiales de la comunidad autónoma. Igualmente, contarán con el apoyo de los servicios del Gobierno en sus desplazamientos en el territorio de Canarias.