Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada» El ministro y expresidente de Canarias comparece tras salir a la luz los informes de la UCO y anuncia que demandará a Aldama «por atentar contra su imagen pública»

Helena Victoria Falcón Santana Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 16:24 | Actualizado 16:46h. Comenta Compartir

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha negado que haya «nada» tras los informes de la UCO que lo acusen de ninguna actuación delictiva y ha denunciado que «ha sufrido un ataque difamatorio» durante los meses en los que se ha hablado del informe, que salió a la luz este lunes, en el que se recogen conversaciones de Torres con el considerado el conseguidor de la presunta trama corrupta.

«No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada», comenzó su comparecencia Torres, para señalar que «a diferencia de otros informes de la UCO, no hay ninguna petición al juez para que investigue una actuación delictiva».

El informe de la UCO, publicado este lunes, recoge comunicaciones entre Torres y el empresario Víctor de Aldama, considerado uno de los principales intermediarios de la presunta trama de corrupción surgida durante la pandemia. La investigación analiza supuestas gestiones desde el Ejecutivo canario para desbloquear pagos a la empresa de Aldama, dentro del entramado en el que también figura Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

Torres fue tajante: anunció en su comparecencia este martes, que demandará a Aldama por intromisión en su honor y por injurias. «Han sido meses de auténtica difamación. Este informe, en contra de lo que algunos esperaban, no tiene nada en mi contra. Estoy feliz por mi familia. Ahora lo que deberían hacer es disculparse», señaló.

«Volvería a tomar las mismas decisiones»

Durante su intervención, el ministro defendió su gestión durante la pandemia como presidente del Gobierno de Canarias y reivindicó medidas que, según él, «salvaron vidas y la economía» del archipiélago.

«La idea era hacer test de antígenos y no PCR para salvar el turismo, motor de nuestra comunidad. No obtuvimos respuesta del Gobierno central y tuvimos que crear un real decreto aprobado por todos los partidos canarios. Volvería a hacerlo, porque salvó vidas y la economía», subrayó.

También quiso dejar claro que su relación con Koldo García fue «estrictamente laboral» y que así se recoge en el informe de la Guardia Civil: «El informe demuestra lo que he repetido durante meses: mi relación con Koldo fue de trabajo, nada más. Estoy feliz con la publicación porque da luz y confirma que no hay nada ilegal.»

Dardos políticos y defensa personal

Torres no eludió los reproches políticos y dirigió un mensaje al actual presidente canario, Fernando Clavijo, a quien reprochó sus declaraciones recientes. «Cuando él fue imputado, le felicité cuando se archivó su causa. Hoy esperaba el mismo respeto, porque él sabe el dolor que dejan estas cosas en el ámbito familiar», dijo.

En otro momento, el ministro acusó directamente a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, de «haber traspasado límites éticos» al aludir a él como «el Rudolf de las mordidas». «Deberían disculparse. Se han excedido límites que no son propios de la política», afirmó.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa desde la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, después de que la Guardia Civil señalara en el informe que Torres reclamó «pagos pendientes» cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se le habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. Por ello, el ministro ha adelantado que demandará a Aldama «por atentar contra su imagen pública».