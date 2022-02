Torres lleva la inmigración a la Conferencia de Presidentes

Una vez constatado que el llamamiento a la solidaridad no ha hecho mella entre las comunidades autónomas, el Gobierno de Canarias volverá a pedir mañana, esta vez en la Conferencia de Presidentes, corresponsabilidad al resto de territorios en la acogida de menores inmigrantes no acompañados.

El objetivo, tal como han indicado tanto el presidente canario, Ángel Víctor Torres, como la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, es que si es preciso, se produzcan modificaciones legislativas, de tal manera que el peso de la atención a estos jóvenes no recaiga solo en las regiones frontera.

EMERGENCIA HUMANITARIA Dispositivos Canarias acoge a más de 2.800 menores migrantes y cuenta con 50 dispositivos de emergencia.

Solidaridad De los jóvenes que han llegado a las costas de las islas, solo 208 han sido acogidos por otras regiones.

Distribución Unos 2.250 están acogidos en los centros de la comunidad y 566 de los cabildos. Gran Canaria tiene la mayor presión, y atiende a más de 1.600 chicos.

Adultos Se estima que en torno a 1.300 personas que están alojadas en los centros de menores son adultos.

Tras el aplazamiento de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, el Gobierno autonómico llevará este asunto al encuentro que reúne mañana en La Palma al jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, y las comunidades, aunque la posibilidad de salir de esta cita con respuestas reales e inmediatas que permitan dar solución a este problema son escasas. Es más probable conseguir una declaración de intenciones.

Canarias tutela actualmente cerca de 3.000 inmigrantes no acompañados que aseguran ser menores -en torno a 1.300 podrían ser adultos-, lo que coloca a la administración regional en una situación límite que Noemí Santana ha definido de «emergencia humanitaria» porque «ya no queda ni una sola plaza». En estas circunstancias, ha apuntado, no se puede garantizar el trato adecuado a estos chicos.

El pasado día 8 de febrero en la Cámara regional, la consejera indicó que había solicitado hasta tres veces una reunión con el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, sin que haya obtenido respuesta, a la vez que apuntó que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tiene intención de incluir en la próxima comisión interterritorial el protocolo de distribución de menores, una cuestión que hasta ahora se ha ido retrasando por los «problemas» que plantean algunas comunidades, dijo.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, también se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre esta circunstancia y esta misma semana apuntaba en el Parlamento que reclamará en la Conferencia de Presidentes «un marco legislativo» que deje claro de quiénes son las competencias sobre los menores inmigrantes. En este sentido, calificaba de «hipócrita» que una región de siete millones de habitantes, como la Comunidad de Madrid, «acepte solo cinco» menores, y por eso entiende que las competencias sobre su acogida y tutela debe fijarse legalmente.

También la consejera de Derechos Sociales ha reiterado que ninguna legislación a nivel canario o estatal apunta de manera directa a que sea la comunidad la que tenga que tutelar a estos niños que son «migrantes en frontera». A su juicio, existe «una laguna legal importante» al respecto y es preciso fijar los criterios que se deben seguir a la hora de abordar la tutela y acogida. El Gobierno canario, puntualizó Noemí Santana, ha acudido a todas las instancias para pedir colaboración y corresponsabilidad, desde instituciones de la Unión Europa (UE), a los ministerios de Derechos Sociales, Interior y Migraciones.

Por otro lado, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantiene su agenda para el viernes y acudirá a la Conferencia de Presidentes, aunque ayer anuló su asistencia al acto de homenaje al pueblo de La Palma que se celebra esta misma tarde, y que presidirán los reyes, debido a la cumbre de emergencia convocada en Bruselas para analizar crisis en Ucrania, informó EFE.