Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 5 de noviembre de 2025
Antonio Olivera, Ángel Víctor Torres y Sebastián Franquis, en 2019. efe

Torres a Koldo: «Esta mierda te la resuelvo sí o sí»

La UCO destaca el poder de Koldo para poner firmes a diferentes gestores públicos y Torres se quejaba: «Todo me toca a mí»

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:00

En un momento de aparente agobio, Ángel Víctor Torres se desahoga con Koldo García. Les separan más de mil kilómetros pero les une una mensajería telefónica en la que hablan con un tono coloquial. «Todo me toca a mí», escribe el entonces presidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Y así parece que fue si se leen de principio a fin los 347 folios del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregados al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y centrados en dos apartados: los contratos del Servicio Canario de la Salud (SCS) con Soluciones de Gestión, por valor de 12,5 millones de euros, y los firmados por Eurofins Megalab con el citado organismo autonómico, por un importe total de 5 millones de euros. Alrededor de todos ellos sobrevolaban, por un lado, Víctor de Aldama y unos socios y amigos, y Koldo García, entonces asesor plenipotenciario del ministro José Luis Ábalos.

Torres se quejaba y con razón, pero algo debía estar fallando en la estructura del Gobierno y en el reparto de competencias. El relato que hace la UCO muestra a Torres haciendo las veces de consejero de Sanidad, director del Servicio Canario de la Salud, director de Recursos Económicos de este departamento e incluso llamando a Sevilla para que le digan si unas mascarillas han pasado el control de calidad o no.

Todo ello espoleado por Koldo García, que recurría a Torres cuando la trama en torno a Víctor de Aldama quería un contrato o veía que el ya firmado tenía una demora en el pago. Y también cuando los servicios de control de calidad de la Sanidad canaria detectaron que parte de las mascarillas suministradas por Soluciones de Gestión no se ajustaban al estándar fijado en el contrato.

En su informe, la UCO destaca la capacidad que tenía Koldo García, a través de esas llamadas y mensajes con Torres, para poner firmes a diferentes estamentos administrativos.

En el folio 132 del informe se puede leer el siguiente pasaje: «Como se puede observar a través de los mensajes precedentes, Koldo, en su papel dentro de la presunta organización criminal investigada, habría sido capaz de aunar los esfuerzos de varios responsables de la Administración, entre ellos el presidente canario, el director del Servicio Canario de Salud, el director de la Unidad de Emergencias y Gestión de Crisis y el director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla, reportando a Víctor de Aldama las gestiones hechas. Todo ello con el objeto de solventar el problema surgido con la calidad de las mascarillas».

A renglón seguido, la UCO recuerda el motivo del interés de Koldo: recibía 10.000 euros al mes de Víctor de Aldama.

El compromiso de Torres en resolver ya fuera los pagos o las trabas al aparecer mascarillas que no se ajustaban a lo contratado se resume en tres mensajes que le mandó a Koldo el 21 de julio de 2020, cuando Soluciones de Gestión se quejaba por la demora en el pago y amenaza con un pleito judicial. En el primero le dice que está «encerrado» con su «asunto» y que ha convocado «a todos los actores (consejeros, directores del SCS...) a las 8.30 mañana pero esto me tiene subiéndome por las paredes». Después le comunica que está «hablando con Olivera en este momento», en referencia al viceconsejero de Presidencia que durante unos meses fue director del SCS y después le dice de manera categórica: «Esta mierda te la resuelvo sí o sí».

Un mes después, Torres le dice al asesor ministerial en un audio que el asunto del pago está encarrilado y que, en todo caso, quiere averiguar quién en el seno del Gobierno canario ha estado «torpedeando» el expediente. Y cuando el pago se ha resuelto, Koldo García se deshace en elogios en un mensaje de audio: «Agradezco en el alma tu implicación personal y otra cosa no, pero te doy mi palabra de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones y eso sí que cumplo, ¿vale? Un abrazo».

