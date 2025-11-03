Torres y el informe de la UCO: De no conocer a Pérez a ver los pagos con ella y la cena en Madrid con Aldama

Imagen de Torres, cuando era presidente de Canarias con el que fue ministro y secretario de Organización del PSOE a nivel federal.

Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:28

Como si se tratase de un serial televisivo, la Audiencia Nacional decidió este lunes elevar el valor del capítulo final entregando a las partes solo 85 de los 349 folios que integran el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregado al juez Ismael Moreno sobre el hoy ministro Ángel Víctor Torres, que, en el momento de los hechos investigados, era presidente de Canarias. Un dossier que, a tenor del encabezado y a falta de conocer todo el documento, se centra en los contratos del Servicio Canario de la Salud (SCS) con las empresas Soluciones de Gestión SL y Eurofins Megalab, ambas conectadas con la presunta trama de corrupción que pivota en torno a José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. Este último estaba rodeado de un grupo de personas con las que, según la investigación, se repartía las comisiones millonarias en torno a los contratos cerrados con varias administraciones públicas durante la pandemia de covid.

Lo conocido hasta el momento se centra en el arranque de los contratos con Soluciones de Gestión, que facturó en Canarias 12 millones de euros, y ese dibujo parcial se resume en lo siguiente: Víctor de Aldama pagaba 10.000 euros al mes a Koldo García para que el entonces asesor del ministro Ábalos le abriese las puertas para lograr contratos;Koldo aprovechaba las influencias derivadas de su condición de 'mano derecha' de Ábalos y así puso en contacto al Gobierno canario con Soluciones de Gestión, con Íñigo Rotaeche como interlocutor por parte de la empresa; Torres y el que fuera su viceconsejero de Presidencia y temporalmente director del SCS, Antonio Olivera, dieron todas las facilidades posibles para cerrar los contratos y agilizar los pagos.

Cuando había un retraso en la entrega de dinero por parte del SCS o se ponían pegas en torno a la calidad del material suministrado, Rotaeche se lo hacía saber a Aldama; el comisionista lo trasladaba a Koldo, que llamaba o se mensajeaba con Torres y Olivera y al final las pegas se solventaban.

Todo ello en un momento de emergencia sanitaria y donde, por esa situación crítica, se permitieron las compras sin concurso y obviando los mínimos procedimientos que garantizaban un precio ajustado a mercado y que cerraban la puerta a lo que en efecto ocurrió: se colaron los que estaban interesados en enriquecerse saltándose teóricamente los límites legales.

«Influencia» del asesor

La «influencia» de Koldo sobre el Gobierno canario es muy llamativa para la UCO. Así lo reflejan en un pasaje del informe los investigadores, donde citan como ejemplo que el asesor ministerial llegó «a ponerse en contacto con el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias para conseguir agilizar que se transfiriera el dinero».

También es llamativo el tono con que Koldo García se dirige a Antonio Olivera, una vez insistiendo en que se resuelvan los flecos con Soluciones de Gestión porque en la empresa están nerviosos y otras dejando constancia de que le compensará si desbloquea el asunto. En esa línea van estos mensajes en mayo de 2020 de Koldo a Olivera: «Por favor, arréglalo que me están volviendo locos estos tíos». «Te lo agradeceré en carne». «Y te querré mucho». «Y te pondré puentes». Olivera le contesta: «Que no se preocupen que lo resolvemos», a lo que Koldo añade: «Y carreteras».

Sobre la celeridad en los pagos, la UCO destaca un mensaje enviado por Torres a Koldo García cuando Soluciones de Gestión no hacía más que quejarse porque no llegaba el dinero de las primeras mascarillas compradas: «Déjame el día de hoy. Me voy a cagar en todo los santos con la responsable de economía. Y o lo soluciona hoy o la levanto para el aire».

12,3 millones de euros facturó Soluciones de Gestión SL en Canarias. El 22 de abril de 2020 se le adjudicaron tres contratos por 7,3 millones de euros y en mayo otro por cinco millones. 5,3 millones de euros se llevó Eurofins Megalab en tres contratos. Esa parte del informe de la UCO no llegó ayer a las partes.

Esa «responsable de economía» es Ana María Pérez, que fue directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud y que está investigada en el llamada caso Mascarillas -el contrato fallido con RR7 por un material sanitario que nunca fue entregado-.

La UCO detalla que Torres le dice a Koldo en julio de 2020 que está con Ana María Pérez para solventar los problemas en los pagos: «Sé que me llamaste hoy. Esta noche te llamo». Yagrega: «Tranquilo que estoy con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad». Sobre la marcha, Koldo le pasó copia del mensaje a Víctor de Aldama.

Ese «estoy con la responsable de Recursos Económicos» de Torres no encaja con lo que declaró al comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias. Allí, la diputada de Coalición Canaria Vidina Espino le preguntó expresamente: «Cuando era usted presidente del Gobierno de Canarias, ¿que contacto tuvo con Ana María Pérez?». Torres contestó: «No tenía ninguna relación con ella. Es más, creo que la vi solo una vez en un acto de una inauguración que hicimos de unas instalaciones en Gran Canaria. No tenía relación con ella».

Pero no acaban ahí las dudas sobre cómo fue posible que Soluciones de Gestión tuviese las puertas del Gobierno canario abiertas de par en par, sino que además disfrutase de un trato preferente para desbloquear los pagos. La UCO recoge los mensajes que se cruzaron dentro del Servicio Canario de la Salud alertando de que se iba a pagar un precio fuera de mercado por las mascarillas ofrecidas y que, además, había stock suficiente de ese tipo de tapabocas. «Me da igual de donde venga», escribió María Salomé Ballesteros, «soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos». De hecho, con posterioridad el SCS se encontró con que una parte de las mascarillas enviadas no se ajustaban a la calidad pedida, lo que obligó a 'rehacer' el contrato.

También ha detectado la UCO mensajes entre funcionarios del SCS que reflejan que a Soluciones de Gestión se le dio un trato singular a la hora del pago, incluyendo el capítulo relativo a los fletes del transporte. Sebastián Fuentes Tarajano, de la Dirección de Recursos Económicos, llegó a preguntar por mail a Ana María Pérez por qué se salían «del circuito» habitual a la hora de tramitar los pagos.

Asimismo, la UCO destaca que entre Olivera y Rotaeche ya se estaban cerrando los detalles del primer contrato, tanto la cantidad como la cifra a pagar, antes de que se acordase formalmente la adjudicación.

Eso sí, así como a Víctor de Aldama se le comunicaban todas las pegas administrativas para que activase a Koldo García para que las resolviera con el Gobierno canario, también se le trasladaban los logros de la trama corrupta. En esa línea, Rotaeche le escribió el 8 de mayo de 2020, tras confirmarse un segundo pedido de mascarillas por parte del SCS: «Víctor, descorcha la botella».

Una cena en Madrid

El informe entregado al juez de la Audiencia Nacional también se detiene en una cadena de mensajes entre Koldo, Torres y Olivera a medidados de julio de 2020, que terminan en una cena en el restaurante Jai Alai de Madrid en la que habrían estado el ministro Ábalos, el presidente de Canarias y el propio Koldo. «Tengo cena con Ábalos pero no viene Francina», le escribe Torres a Koldo, aludiendo a Francina Armengol, entonces presidenta de Baleares y hoy del Congreso. «Te tengo que ver para tema facturas», agrega Torres, en una frase con varias erratas propias de la escritura en móvil.

En paralelo, la subdelegada del Gobierno en Canarias, María Teresa Mayans, le está escribiendo a Koldo García para confirmar el lugar del encuentro entre el ministro y el presidente canario.

Esa tarde, Torres le escribe a Koldo para avisarle que en 20 minutos llega al restaurante: «Estoy aquí», le respondió sobre la marcha el asesor ministerial.

En ese pasaje del informe, la UCO agrega:«A partir de este momento se observan una serie de hechos que refuerzan que Koldo intercedió en favor de Víctor de Aldama valiéndose» de su condición de asesor ministerial. «Como más adelante se detalla, a este encuentro también habría acudido Víctor de Aldama». Yahí acaba el último de los 85 folios entregados a las partes.