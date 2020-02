Torres: «Fracasaré si Canarias sigue a la cola social en 2023»

R.- La Consejería de Sanidad es compleja. Nunca ha estado exenta de polémica, movilizaciones y críticas sociales y de otra índole. Yo he hecho una apuesta por una persona que la está llevando y que procede del mundo social y ha sido una magnífica diputada. Y no lo dice solo el PSOE, sino el resto de las fuerzas políticas.

Este gobierno, que llega después de 26 años de presidir la comunidad Coalición Canaria , tiene claro que se va a ser terriblemente exigente con él, y así debe ser. Hemos llegado para cambiar las cosas. El PSOE recibió el mayor apoyo ciudadano en las últimas elecciones y lo dijimos con claridad: hemos venido para mejorar la educación, la sanidad, los derechos sociales, la lucha contra el cambio climático, la administración pública... y a eso yo me voy a entregar. Si dentro de tres años y medio estamos como ahora, o peor, indudablemente no habremos tenido éxito.

R.-Indudablemente no podemos dejar una Canarias como la que hemos cogido. Dependerá de circunstancias diversas, si hay una desaceleración económica, si hay una crisis internacional, si hay conflictos entre los grandes países... Canarias no es un oasis en medio del mundo, nos afecta como a otros lo que ocurra fuera de nuestras fronteras, incluso más.

El PSOE lo tenía claro: había que caminar hacia un modelo distinto. Es buena la regeneración política. Los que llevaban tanto tiempo en el Gobierno pueden construir desde la oposición y crecer desde ahí... Es preciso ese cambio también para que las formaciones políticas se oxigenen. Lo que sea, será; yo confío en todos mis compañeros de pacto. Habrá dificultades, porque siempre las he tenido cuando he compartido gobierno, pero lo único que tengo en la cabeza es poder presentar a los canarios cuando acabe esta legislatura una Canarias bastante mejor que la que hemos recibido.

R.- Sinceramente, no. Nunca he dormido mal pensando en lo que pueda pasar al día siguiente. Aquí hay un compromiso que se adquirió con la sociedad canaria y es el del cambio. En esa voluntad se manifestaron todos los partidos políticos. Era necesario ese cambio.

R.- Siempre tiendo la mano a la oposición. Cuando estaba en la oposición, se la tendía al Gobierno y creo que tengo una magnífica relación con todos los que he compartido una administración. Con el coronavirus todos me han agradecido que les trasladase la información. Yo voy a seguir tendiendo la mano a la oposición, a la que solo le pido que sus críticas las hagan pensando en el beneficio de Canarias, no en el beneficio partidario.

P.- ¿Le preocupa como miembro de la dirección socialista que el Gobierno dependa de ERC y la conflictividad a la que está sometida la cuestión catalana?

R.- Lo que me inquieta es que no tengamos presupuesto, que volvamos a la inestabilidad, que tengamos que ir a votar de nuevo porque no se pongan de acuerdo, por ejemplo, los partidos que han apoyado a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. No me inquieta que ERC haga peticiones porque me consta, se y estoy seguro de ello, que el PSOE nunca aceptaría ninguna condición que esté fuera de la Constitución o de la legalidad, tanto española como internacional.

Sí, habrá propuestas que se pongan sobre la mesa, pero una propuesta no camina si la otra parte no la acepta. Esquerra Republicana u otros partidos pueden decir lo que deseen, que si la otra parte no lo acepta, no tendrá recorrido. Si eso supone retirar el apoyo y no aprobar los presupuestos, ERC tendrá que analizarlo, porque sería un error volver a las urnas. Lo que quiere la gente es que no tengamos un presupuesto, un Gobierno estable.

P.- ¿Entiende que compañeros suyos del PSOE cuestionen la subida del salario mínimo interprofesional, como ha hecho el presidente de Extremadura?

R.- Cualquiera puede opinar lo que quiera, pero la democracia es aceptar lo que la mayoría dice. Y si formas parte de una organización política, más, aunque no te guste, porque la otra opción es irte. Si crees que lo correcto es ir por otro lado, márchate. Lo que no tiene lógica es hacer lo contrario de lo que dice la organización y quedarte. Eso es una incongruencia absoluta.

Hay compañeros que han opinado con respecto al pacto con otros partidos, que han opinado con respecto a la ruptura del país... lo que les pido es que lo hagan, por ejemplo, en el Comité Federal. El próximo sábado se celebra uno. Allí hay que plantear las cosas, dentro de la organización y luego asumir la mayoría.

Yo creo que tener en España personas que han cobrado 600 euros como salario mínimo interprofesional, en un país donde incluso con la crisis había cada vez más riqueza en menos personas, al tiempo que más pobreza entre los pobres, es consecuencia de una propuesta desigual, la que durante los años de mayoría absoluta del PP y siguientes se implantó en nuestro país. La crisis fue... pero solo para unos, no para otros. Eso lo tiene que corregir el actual Gobierno y la forma es subir el SMI. Cuanto más recursos tengan las familias, más consumo, así que el primero que se va a beneficiar es el empresario. Podemos seguir negociando, ir a la negociación colectiva, cambiar lo que haya que cambiar, pero tener un salario digno es un principio socialista. Lo tengo muy claro.