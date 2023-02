Torres defiende las «buenas relaciones» con Cuba por los 65.000 canarios que viven en la isla

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, valoró hoy su « intensa, pero necesaria« visita a Cuba y defendió la necesidad de mantener »buenas relaciones« con el Gobierno cubano para estar »al lado« de los descendientes de canarios en la isla.

En una entrevista con EFE al término de su visita a Cuba, Torres destacó el potencial para estrechar lazos bilaterales en comercio, turismo, cooperación y la lucha contra el cambio climático, pensando también en el bienestar de los canarios en la isla, la mayor comunidad canaria en el exterior.

«Ha sido una visita intensa, pero necesaria. Hubiese querido venir antes, pero hemos tenido una legislatura con demasiadas convulsiones«, señaló en referencia al repunte del fenómeno migratorio, la pandemia, el volcán de La Palma y la guerra en Ucrania.

El presidente canario explicó que se ha puesto en marcha un plan especial de 100.000 euros en ayudas directas para canarios en Cuba que beneficiará a 1.500 familias y con el que se puede desde adquirir medicamentos a cerrar inversiones en infraestructuras.

Asimismo, recordó que el Ejecutivo canario ha aprobado una partida de unos 300.000 euros en ayuda humanitaria para el Gobierno cubano: «Eso es importante, por los momentos difíciles que viven Cuba y los canarios que viven en Cuba«.

«Creo que lo que tiene que hacer un presidente de Canarias es tratar a todos los canarios igual. Del mismo modo que yo voy a cualquier municipio de las ocho islas y hablo con mis paisanos, tenemos muchos paisanos en América, estamos hablando de decenas de miles. En Cuba viven más de 65.000 canarios y mi obligación es siempre estar al lado de los míos«, argumentó.

Con respecto a las críticas sobre violaciones de los derechos humanos en Cuba y Venezuela, la segunda etapa de su gira latinoamericana, Torres incidió en su interés en ayudar a los descendientes de canarios en esos países.

«Sin desdeñar cualquier crítica que se pueda hacer al respecto, siempre hay que poner sobre la mesa la importancia de las buenas relaciones, especialmente cuando estamos hablando de personas que viven en esos lugares que son canarios«, manifestó.

Visita a Marruecos

El presidente canario explicó asimismo que piensa realizar en breve la «visita tradicional» a Marruecos de todos sus antecesores, una «sana costumbre» que hasta ahora no había podido hacer por « causas sobrevenidas«.

Torres no quiso avanzar fechas, pendiente de «cerrarlo bien», pero subrayó que será una visita « empresarial y comercial« además de institucional, ligada al »flujo permanente empresarial y económico«.

«Me acompañará un nutrido grupo de empresarios y empresarias canarios, no menos de 20, porque tenemos una especial relación con Marruecos. Nosotros tenemos muchísimas empresas canarias en Marruecos y muchas empresas marroquíes están también en Canarias», indicó.

En esa visita se abordará también la cuestión migratoria, clave en la relación bilateral. En este sentido, consideró « muy importante« que en Europa se logre »cuanto antes« un Pacto de Asilo y Migración y preferiblemente »antes de que acabe la legislatura« en España en diciembre de 2023.

«Debe haber una actuación conjunta solidaria», señaló Torres, quien apuntó las particularidades de los territorios frontera, como el canario.

Cooperación bilateral

La «intensísima agenda» con ministros, viceministros, un viceprimer ministro y un vicepresidente en La Habana sirvió para pergeñar una lista de potenciales áreas de cooperación entre Canarias y Cuba, que una comisión de trabajo deberá ahora concretar.

Entre ellas se encuentra la puesta en marcha de un protocolo de comercio -similar a los vigentes con comunidades autónomas como Andalucía o País Vasco- y la posibilidad de ampliar la conectividad entre el archipiélago y la isla caribeña.

«Hemos estrechado lazos entre el Gobierno cubano y el Gobierno canario», afirmó Torres.

Calificó por último de « asombroso« el intercambio con descendientes de canarios y se comprometió a contribuir a »una remodelación más profunda« de la deteriorada Casa Canaria en La Habana.

«Todos con una historia particular que contar, añorando esa tierra isleña que está tan lejos, que es la nuestra. Me he sentido como un canario que está en Cuba y que tiene a los dos pueblos muy presentes«, señaló.