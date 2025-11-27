Torres, «absolutamente tranquilo» ante las acusaciones de Aldama: «Estamos ante una farsa» El conseguidor declaró que el ministro canario debería estar «preocupado» y que estaba «obsesionado» con una cartera ministerial. Eso sí, no aportó pruebas

Efe Madrid Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:34

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha desmentido este jueves las acusaciones de Víctor de Aldama de que en plena pandemia se reunió con él para pedirle una «cartera ministerial» a cambio de supuestos favores en la trama del caso Koldo y se ha mostrado «absolutamente tranquilo» ante estas afirmaciones.

«Estamos ante una farsa, una vaca que no da más leche», ha afirmado el ministro a preguntas de los periodistas a su llegada al encuentro autonómico 'España 360' organizado en Madrid por 'El periódico de España', donde se ha referido a las declaraciones de hoy de De Aldama, quien ha asegurado que el ministro canario debería estar «preocupado».

El titular de Política Territorial ha asegurado que De Aldama no ha aportado «ninguna prueba» que dé veracidad a sus acusaciones porque «no las tiene» y que ha sufrido, de su parte, «acusaciones absolutamente falsas».

En esa línea, ha recordado que el comisionista le acusó también de estar con mujeres «explotadas sexualmente» una noche en la que durmió, ha dicho, en su casa de Gran Canaria y que ahora De Aldama habla de un supuesto encuentro en el que Torres le habría comunicado su deseo de ser ministro.

En 2020, ha dicho Torres, estaba trabajando con el Gobierno de Canarias «para salvar vidas»: «Tenía en la cabeza eso, no ninguna decisión política».

«Estamos ante una farsa, una vaca que no da más leche, no estoy preocupado en absoluto, quizá él sí porque para él piden decenas de años de cárcel», ha resumido el ministro.

Además, preguntado sobre el posible ingreso en prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos, el titular ha insistido en que el PSOE ya ha sido claro al respecto y ha subrayado que en todos los casos hay que dejar que la justicia investigue.

Preguntado sobre si teme que Ábalos pueda decir algo en contra del partido o del Gobierno, ha añadido que cada uno puede decir lo que considere, pero que después «hay que demostrarlo».