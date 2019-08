Tenerife presiona a Franquis para que no premie a Gran Canaria

La patronal de los constructores tinerfeños exige a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias la misma prioridad para las obras de carreteras en Tenerife que da a las de Gran Canaria, sobre todo tras el anuncio hecho por el consejero del área, Sebastián Franquis, de que las obras de la segunda fase de la carretera de La Aldea comenzarán en septiembre.

El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), Óscar Izquierdo, ha criticado en un comunicado hecho público ayer que la Consejería siempre dé prioridad a la ejecución de obra pública en Gran Canaria. «Esa celeridad en poner manos a la obra es más de lo mismo, la historia interminable, estamos acostumbrados, yo diría que vacunados. Allí no hay impedimento que valga, incluso cuando existe una enorme complejidad, ya que contempla la ejecución de ocho túneles y dos viaductos para un tramo de apenas 8,5 kilómetros», señaló.

Izquierdo lamenta que en Tenerife, ante cualquier obra de carreteras, «primero aparecen los escarabajos, después los noistas y, por último, los profesionales de los impedimentos, que viven incrustados en la administración y en la política, que no saben, no quieren o no pueden gestionar la ejecución de las obras de carreteras y paralizan todo en la isla». «Así nos va, con una isla estancada, atascada e inmovilizada», apostilló.

En su opinión, «para la mayoría de los políticos canarios, sean del partido que sean, el único objetivo es engrandecer una isla a costa de sacrificar otra». En este sentido, agrega en su nota que «dicen que la carretera de La Aldea es una obra de la máxima exigencia, en cambio, las obras de carreteras en Tenerife ni se les ve, ni se les espera, ni les importan, ni les interesan. Es el regionalismo desigual, que se rasga las vestiduras, cuando desde Tenerife exigimos lo que hay que hacer y nos pertenece», reprochó.

Obras estratégicas. El presidente de los constructores quiso recordar a los responsables públicos que el equilibrio territorial «pasa por la igualdad de oportunidades, tanto en tiempo, como en financiación». Remarcó en este sentido Óscar Izquierdo que, en Tenerife, el cierre del Anillo Insular, el tercer carril en la TF-1 y TF-5, la vía de circunvalación a la zona metropolitana, «son obras estratégicas, vertebradoras del territorio y unificadoras socialmente, que necesitan urgentemente su puesta en funcionamiento».