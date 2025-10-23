El Supremo da la razón a Canarias y da al Estado 15 días para asumir a los menores asilados El Alto Tribunal manda al Gobierno de España a que cumpla «al completo» el auto del pasado marzo «sin posibilidad de excusa o reparo alguno»

El Tribunal Supremoha dado la razón este jueves a Canarias en el contencioso con el Estado a cuenta de los menores extranjeros no acompañados que tutela el archipiélago y que tienen derecho a asilo político. El Alto Tribunal da un plazo «improrrogable» de 15 días para que el Gobierno de España «proceda a dar debido y completo cumplimiento» al auto que ya emitió el pasado mes de marzo y que acordaba que los más de mil menores refugiados políticos se incorporaran al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. El Estado debe cumplir ahora «sin posibilidad de excusa o reparo alguno y sin que pueda suspenderse lo ordenado», dice el Supremo.

Canarias había apelado al Alto Tribunal informando de que el Estado cumplía de forma muy lenta con el auto. De hecho, hasta este miércoles, según informó el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, solo 191 menores asilados habían sido trasladados a la península, mientras que otros 65 permanecían en el recinto del 'Canarias 50', en la capital grancanaria, a la espera de contar con una plaza en un centro en la península.

El Supremo señala en el nuevo auto que se ha puesto de manifiesto «el insuficiente ritmo de ejecución de las medidas acordadas en este incidente por parte de la Administración General del Estado» y lamenta que, como denunciaba el Ejecutivo regional, se mantenga «la situación de hacinamiento de menores no acompañados solicitantes de protección internacional en las instalaciones de la administración autonómica, que ya se había puesto de manifiesto en el inicio de este incidente cautelar, e incluso incrementado con la llegada de nuevos menores en la situación mencionada».

El Alto Tribunal indica que «no le falta razón a la defensa autonómica cuando pone de manifiesto la trascendente demora que se aprecia, y bastaría recordar que la orden que se dio a la Administración General en el auto de marzo, completado con lo declarado en el de mayo, era que el acceso y permanencia de los menores en el Sistema de Protección Internacional fuera de manera taxativa e inminente y, sin embargo, transcurridos más de siete meses, es evidente que, como se aduce por la Administración recurrente, el ritmo de ejecución de dicho mandato es manifiestamente inadmisible»