«Somos el apoyo de la gente ante la todopoderosa administración»

B. Hernández/las Palmas de Gran Canaria

— En estos 35 años de la Diputación del Común se ha cuestionado su existencia y se ha puesto sobre la mesa que el gasto que supone no se refleja en eficacia. ¿Está consolidada la institución?

— Existió ese debate en el periodo de crisis económica, pero ahora todos los partidos apoyan la continuidad de la institución por una razón sencilla: es necesaria. En una sociedad democrática, los ciudadanos deben tener un apoyo institucional para enfrentarse a la todopoderosa administración. A la Diputación del Común vienen los más vulnerables de la sociedad, no vienen los poderosos, que tienen sus medios para defenderse. El hecho de que los ciudadanos tengan un defensor gratuito y directo, ante la administración -y que está presente en las ocho islas- hace que aquel debate esté superado.

— Pero la eficacia sigue siendo una cuestión pendiente. No todas las administraciones responden y que lo hagan no es garantía de que resuelvan el problema.

— En un 65% de los casos, las administraciones aceptan las recomendaciones de la Diputación del Común. Es un dato importante, lo que pasa es que en algunas ocasiones, las recomendaciones no son cumplidas.

— ¿Y cuál es su opción entonces?

— Cuando una administración no responde, se la declara obstruccionista. En 2018 se firmaron tres declaraciones de obstruccionismo, mientras que en 2019 no se firmó ninguna. Además, el número de advertencias disminuyó de forma importante. Digamos que la administración cada día responde mejor, aunque eso no es suficiente, porque si la ley dice que hay que contestar a la Diputación del Común en 15 días, las administraciones deben cumplir. Además, algunas son reincidentes.

— Es usted uno de los Diputados más proactivos

— Nosotros podemos actuar de dos formas: esperar sentados en el despacho a que el ciudadano se queje y actuar después, o actuar de oficio. Muchas veces nos enteramos de alguna situación por las informaciones en la prensa y las investigamos.

— ¿Hay algún tema que considere especialmente sangrante en este tiempo que lleva en la institución?

— Sí. Hay uno sobre todo que me preocupa mucho que es la dependencia. La ley establece 180 días para que la administración culmine un expediente de dependencia. El País Vasco tiene una media de 110 días. En Canarias es de 785 días. Eso es inadmisible porque, aunque hay personas que tienen medios y familias que los pueden atender, otras muchas están casi solas y en la última etapa de su vida y la administración les está quitando un derecho que la ley les da. Eso no se puede admitir.

— Usted no eligió a sus adjuntos. ¿Hubiera preferido tener la capacidad para designarlos? ¿Esta fórmula ha dificultado el trabajo?

— Para elegir al diputado del Común se necesitan las 3/5 partes del Parlamento. En este caso, hubo un acuerdo unánime en que la composición de la Diputación fuera plural y efectivamente, fueron propuestos por distintas fuerzas políticas. Esta fórmula no ha dificultado el trabajo en absoluto, todo lo contrario, ha sido un éxito. Además, no podemos tener afiliación política en este momento aunque tengamos recorrido político. El hecho de dejar esa militancia política no es un gesto de cara a la galería, sino asumir el compromiso ético de actuar con absoluta independencia. Los adjuntos han sido propuestos por distintas fuerzas políticas pero actúan con exquisita independencia gobierne quien gobierne en los distintas administraciones porque defendemos a los ciudadanos. Nunca hemos recibido ninguna sugerencia de ningún líder político.