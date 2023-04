«El siguiente mandato tiene que ser el del tren con hidrógeno verde»

El presidente del Cabildo y candidato a la reelección hace balance de mandato. Antonio Morales Méndez (Agüimes, 1956) asegura que el grado de cumplimiento de los compromisos de legislatura es muy elevado.

-Fue alcalde de Agüimes durante más de veinte años. ¿Va a por el mismo tiempo como presidente del Cabildo?

-No, por Dios [sonrisas], entre otras cosas porque creo que ya no me darán las fuerzas para ello. Estoy convencido de que si en esta ocasión la gente vuelve a renovar su confianza en la propuesta que defendemos, será la última por mi parte.

-¿Por qué da el paso de repetir como candidato?

-Yo había hecho una reflexión, incluso familiar, de dar un paso atrás pero es verdad que, por una parte, te anima el cerrar algunas de las propuestas que son estratégicas para el modelo de isla que defendemos, y por otra parte, es verdad que, dada la correlación de fuerzas, si hay cambios siempre se puede producir un bajón en las expectativas, y eso me hizo decantarme por la necesidad de continuar si eso daba más garantías de consolidar el proyecto.

-¿Usted tocó mucho en la puerta de NC para ser candidato de nuevo o NC tocó más en su puerta para que repitiera?

-No. Tengo que decir que desde un primer momento Nueva Canarias me renovó su confianza para continuar.

-Si no es presidente, ¿seguirá en el Cabildo? ¿Le veremos en una candidatura en las elecciones generales?

-No, no. Me voy a presentar ahora y no pienso en otra cosa que en renovar la confianza de la ciudadanía y una mayoría de gobierno. No quiero elucubrar sobre otras posibilidades. Lo que sí tengo absolutamente claro es que con el Cabildo termino mi actividad en la vida pública. Si dejara el Cabildo sería para irme tranquilo a mi casa y disfrutar de la familia porque esta vida intensa de la política muchas veces no permite estar con ellos.

-Acaba el mandato. ¿Qué porcentaje de los objetivos iniciales del grupo de gobierno cree que se han cumplido?

-Un porcentaje altísimo. Diría que superior al 70%. Llegamos defendiendo un modelo de isla, que tuviera un proyecto definido de ecodesarrollo, y creo que ya tenemos un proyecto consolidado. Hemos avanzado en un proyecto de diversificación; con una apuesta por el transporte público y gratuito; apoyo a la industria local; diversificar la economía, con enormes avances; se ha avanzado en la modernización de espacios turísticos; esta isla lidera la creación de empleo, por encima del resto de islas, con una mejora del empleo femenino y también el juvenil; hemos avanzado en el plan sociosanitario y en las políticas de igualdad; en soberanía alimentaria esta es la isla que mejor se encuentra; hemos hecho como nadie las tareas de adaptación y mitigación del cambio climático, con la primera estrategia de economía circular; Salto de Chira está en marcha y es una obra estratégica para Gran Canaria y hemos consensuado un modelo de eólica marina que nos va a poner en la vanguardia mundial.

-Mencionó las plazas sociosanitarias. ¿Por qué sigue siendo tan lento poner en marcha más plazas, porque es fácil encontrarse con familias que buscan plazas públicas porque no pueden pagar las privadas?

-Hay varios elementos que se cruzan en esto. Primero: la administración en general tiene una dificultad derivada del recorte de recursos humanos y financiación que se hizo en el año 2008, con un enorme daño en los servicios públicos que garantizan la equidad social. Se nos decía que había una administración sobredimensionada y se vació al sector público, y aquello, que no era verdad, provocó un enorme daño. Hay un exceso de burocratización: o se cambia la ley de contratos públicos o no se sale adelante. El control de la corrupción debe ser total y absoluto pero hay que valorar los efectos de la parálisis administrativa. Y en esto se nota mucho. Además, las competencias son de varias administraciones, porque para acceder a una plaza pública hace falta la declaración de dependencia y en eso también ha habido un enorme colapso que ya se está resolviendo. Por otra parte, creo que hay que avanzar en otras políticas que no sean las de residencialización y que las personas en condiciones puedan apostar por las que mejor se adapten a sus circunstancias. Dicho todo esto, este es el Cabildo que tiene más plazas en marcha, con un esfuerzo inversor extraordinario. Son 140 millones de inversión, de los que 40 millones son aportación del Gobierno canario y el resto lo pone el Cabildo; 1.600 plazas, con casi 300 ya ejecutadas y 500 a punto de ser inauguradas. Con estas plazas cubriremos la demanda.

-En cuanto al turismo, las cifras señalan que Gran Canaria recibe al menos un millón de turistas menos que Tenerife. ¿Está faltando diversificar, promocionar más y mejor, o no hay que obsesionarse en contar turistas, sino en el perfil de los que vienen, su volumen de ingresos y el negocio real que se queda aquí?

-Tenemos un número de camas concreto y el Plan Insular establece un número adicional de futuro para la isla y a partir de ahí no podemos seguir creciendo. Nuestra isla tiene un límite y esa es la realidad. Tenerife tiene un modelo distinto y eso conecta con el origen del propio turismo en cada isla: aquí las clases medias invertían en los apartamentos y por eso tenemos una oferta extrahotelera mayor, y por eso también tenemos ahora el debate de la residencialización, mientras que allí empezaron más tarde y lo hicieron básicamente con hoteles de cuatro estrellas. Pero se está recuperando el turismo en Gran Canaria, con un ritmo mayor que la media y están apareciendo turistas de mercados que antes no teníamos o que teníamos pocos. No se trata de seguir solo sumando, porque, a pesar de ese millón y medio menos de turistas, la diferencia de ingresos por turismo entre Tenerife y Gran Canaria es de unos 300 millones de euros. En Gran Canaria han aumentado, además, un 30% los ingresos.

-En materia de movilidad, ¿de verdad el próximo mandato puede ser el que deje encauzado el proyecto del tren en la isla?

-El siguiente mandato tiene que ser el del tren. Tenemos que emplearnos a fondo en eso, en un transporte guiado, público, sostenible, con hidrógeno verde. No podemos seguir solo dependiendo de la GC-1 y sujetos a posibles incidencias por accidentes de los vehículos o meteorológicas que separan e incomunican la capital de la isla del Sur. El tren es absolutamente necesario y se ha hecho ya toda la tarea para los proyectos y se está en el proceso de negociar las expropiaciones del suelo. Ahora se trata de avanzar en la financiación. En este mandato se ha resuelto un tema estratégico como la energía y se ha resuelto con el Salto del Chira; el siguiente paso debe ser consolidar ese modelo de transporte público y sostenible.

-Habla del Salto de Chira pero también es la bandera de un movimiento ecologista que lo cuestiona. En paralelo en otras islas ya se cuestiona la eólica marina, incluso la eólica terrestre. A usted, que históricamente defendió un modelo energético sostenible y basado en renovables, ¿le preocupa ese nuevo ecologismo?

-Me preocupa, y mucho. La implantación de la eólica en Canarias se ha hecho mal porque no se ha seguido una estrategia controlada, y lo mismo ha pasado en el conjunto del Estado. No se ha generado diálogo y consenso con el entorno, y eso ha provocado un movimiento a la contra que ha dividido al ecologismo. En la eólica marina, por ejemplo, no se pueden cometer esos errores.

-¿Pero la eólica marina de verdad va a ayudar a un modelo más sostenible o, sobre todo, servirá a una serie de empresas para hacer más negocio?

-Ayudará a hacerlo sostenible. Ojalá pudiéramos garantizar que una parte importante de la eólica marina sea pública pero ese es un debate que algunos planteábamos hace años, desde que con Felipe González se inició la privatización de todo el sector público. Las plantas eólicas serán privadas pero esa energía redundará en beneficio público. Lo que estoy proponiendo a las empresas interesadas en la eólica marina es, por un lado, que respeten el acuerdo consensuado entre Canarias y el Estado sobre la ubicación y la distancia de la costa; que se dialogue en profundidad, y que el Cabildo sea para ello un interlocutor, con todo el ecosistema de la zona, con todos los sectores. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, con la acuicultura. Y otra propuesta que les estoy haciendo es que abran las empresas a las pymes locales, a la ciudadanía y a las instituciones la participación.

-El concepto de ecoisla ha sido piedra angular del Cabildo en este mandato, pero ahora nos encontramos con requisas de aguas para atender un problema concreto en Guía. ¿No es una solución propia del siglo pasado?

-Creo que se está exagerando mucho la situación que se está produciendo en un municipio concreto, que afecta a una parte de la población y que se circunscribe a una comunidad de regantes. Las comunidades están repartidas por todo el territorio insular pero ninguna está actuando como esta, que debe medio millón al Consorcio Insular de Aguas, que no paga, que le cobra el agua a los agricultores y se queda con el dinero. Esta isla está armada para garantizar la seguridad hídrica; sin ninguna duda. No hay una isla con una garantía hídrica como la que tiene Gran Canaria.

-El Cabildo ha hecho una apuesta relevante por la infraestructura para la industria audiovisual, con los platós en Infecar. ¿Está empezando a ser rentable o nos vamos a encontrar con que no salen los números?

-Está empezando a ser muy rentable. Por lo pronto, ya hay industria local montada aquí y también empleo especializado. Ya tenemos aquí seis de las empresas más importantes del mundo en animación. Y hay empresas que están poniendo sobre la mesa propuestas inversoras importantes.

-¿Cree el Cabildo que hay sitio para esas apuestas privadas, como el proyecto de Dreamland Studios?

-Sí, sí. Estos promotores plantearon ese proyecto hace dos años en Gran Canaria, después apostaron por Fuerteventura y ahora se han puesto en contacto con el Cabildo y ya se ha visto que el PIO lo permite, con las cautelas necesarias hasta un análisis técnico en profundidad. Lo que es evidente es que contribuye a la diversificación de la economía. Habrá que hacer algún reajuste de cara al planeamiento municipal y en la propuesta de los promotores, pero sí encaja en el planeamiento insular.

Un pacto progresista que debe ser «fácil» de reeditar

-¿Será fácil articular un pacto de gobierno insular como el actual tras el 28 de mayo?

-Creo que sí, y creo que difícilmente se darán otras posibilidades. Creo que la suma de fuerzas progresistas sí dará mayoría y creo que la suma de fuerzas conservadoras no lo dará. Es lo que apuntan ahora las tendencias de los sondeos.

-Usted ha tenido la experiencia de dos gobiernos estables en el Cabildo, pero en el primero con un vicepresidente socialista que estuvo los cuatro años y en el segundo a las primeras de cambio el candidato socialista se fue a otra institución. Si mira ahora hacia Augusto Hidalgo, ¿lo ve más en el papel que asumió Torres en su primer mandato en el Cabildo grancanario o puede repetirse lo que pasó con Luis Ibarra?

-No puedo hablar de eso. Depende de las organizaciones políticas pero, desde luego, tengo con Augusto una buena relación y seguro que nos entenderíamos en el gobierno.

-Todo partido acude a las urnas con ganas de tener mayoría absoluta pero, si eso no ocurre, ¿ve el pacto en el Cabildo condicionado a un acuerdo en el Gobierno, o al revés? ¿O vinculado a algunos ayuntamientos?

-No, no. Eso no ha ocurrido. Ni en el primer mandato ni en este último. Es verdad que influyó que se articulase un pacto de progreso regional pero no condicionó el pacto insular ni los pactos municipales.