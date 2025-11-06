La Sanidad canaria cuesta 4.833 millones y PSOE estima que el 10% de aumento es concertada La consejera Esther Monzón dice que son unos presupuestos «comprometidos» y «diseñados para mejorar la prestación de servicios públicos»

El presupuesto de la Consejería de Sanidad se eleva en 2026 hasta los 4.833 millones de euros, el 38% del total de la comunidad autónoma tras crecer un 5,3% (243,7 millones) respecto a 2025, una subida de la que el PSOE ha advertido que alrededor del 10%, 24,3 millones, es de aumento para la sanidad concertada sobre lo que ya se destina.

Durante la comisión parlamentaria de este jueves para presentar las cuentas, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, aseguró que se trata de unos presupuestos «comprometidos que refuerzan la sanidad, rigurosos, realistas, ajustados a las reglas de estabilidad y diseñados para mejorar la prestación de servicios públicos».

Monzón detalló que 3.085 millones de euros se destinan a la atención especializada, «lo que pone de relieve la magnitud del gasto hospitalario, que es casi el 64% del total del presupuesto», mientras que para la atención primaria se destinan 1.488 millones de euros.

También destacó los 28 millones de euros específicos para combatir las listas de espera, los 90,6 millones para formación de los profesionales sanitarios o los 42 millones para cuestiones de salud preventiva que incluyen los sistemas de vigilancia, vacunas, seguridad alimentaria y planes de promoción de la salud contra la obesidad, por ejemplo.

Así, el 95,4% del total es «atención directa a los pacientes».

El gasto de personal se eleva hasta los 2.615 millones de euros, un 53% del total del presupuestos, mientras que para inversiones reales Sanidad destinará cerca de 185,5 millones, un 15,2% más que van a infraestructuras y equipamientos como proyectos de eficiencia energética, obras en Centros de Atención Especializada y centros de salud. El Hospital Universitario de Canarias pasa de 515 a 550 millones de euros, ha añadido.

Por parte de la oposición, el diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino hizo énfasis en que pese a los millones de más, es la sanidad privada «la que se traga» un 10,3% y 24,3 millones del incremento de las cuentas.

En este sentido, el PSOE estimó en unos 300 millones de euros ese trasvase a la sanidad privada, «el mayor hasta la fecha», en base a que en el último año terminado –2024– se destinaron para ello 246 millones de euros.

Pérez del Pino opinó que el presupuesto representa una profunda decepción para la ciudadanía y para quienes esperan justicia social, pues a su juicio está elaborado «sin ideas, sin abordar los problemas y sin la voluntad de mejorar la vida de quienes sufren la sanidad canaria».