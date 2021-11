Sánchez y Torres se reúnen mañana para analizar los expedientes canarios

Después de meses anunciando una visita de Pedro Sánchez, el primer encuentro en las islas entre el presidente del Gobierno de España y el jefe del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, se solventará mañana con «un café» en el Castillo de San José de Arrecife. Esta reunión tendrá carácter «oficioso» porque la oficial no llegará hasta la próxima Conferencia de Presidentes, en la que Canarias aspira a ser anfitriona, y la cita que, igual que todos los presidentes autonómicos, mantendrá con Sánchez en el Palacio de La Moncloa.

En cualquier caso, la reunión a solas entre los dos mandatarios -a diferencia del saludo en el Cabildo de Lanzarote que se produjo el año pasado- se produce en un momento clave con muchos asuntos canarios pendientes, desde el incumplimiento del REF a la deuda de carreteras o la crisis migratoria, además de la elaboración de los presupuestos estatales. Aunque el Gobierno de Canarias ya ha apuntado que estos temas estarán sobre la mesa, la intención de Torres es respetar el descanso del presidente y líder del PSOE y dejar para los encuentros oficiales el tratamiento en profundidad de los mismos.

Tras esta reunión, los dos dirigentes volverán a verse, esta vez en la conmemoración del centenario del Nobel de Literatura José Saramago en la casa que fue residencia del escritor en el municipio lanzaroteño de Tías. En el acto, organizado por la Fundación José Saramago (FJS) y la Comisión del Centenario, intervendrán la presidenta de la FJS, Pilar del Río; el alcalde de Tías, José Juan Cruz; la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo; el presidente el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y lo cerrará Pedro Sánchez. Entre otras autoridades, estará también presente el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que este año coincide con Sánchez en Lanzarote.

Este escueto encuentro no oficial de los dos presidentes ha sido criticado por la oposición que, en el caso de la presidenta del PP regional, Australia Navarro, entiende que la estancia de Sánchez en el archipiélago es «una oportunidad perdida para Canarias», aunque era «un secreto a voces» que no estaba en su agenda. A su juicio, «una vez más» se demuestra que los canarios no han sido nunca una prioridad para Pedro Sánchez, «quien vuelve de vacaciones sin mostrar ningún interés por la situación sanitaria, social y económica de las islas».

También desde Coalición Canaria se ha exigido estos días que se produjera un encuentro entre los dos presidentes para abordar asuntos importantes para las islas. El secretario general de CC, Fernando Clavijo, ha considerado que sería «una total vergüenza y un desprecio a Canarias y a sus instituciones» si el encuentro se limitara a una «foto y a un café» e instó a Torres a convocar una reunión en Presidencia «con orden del día, de la que se obtengan respuestas y soluciones al territorio más castigado por la crisis».

Agenda canaria

Entre los asuntos que Canarias tiene pendiente con el Estado figuran los fondos europeos. La comunidad autónoma reclama un tratamiento especial atendiendo a la incidencia de la pandemia y la crisis económica y social que se ha derivado de la misma.

Además, está aún por cerrar la fecha de la comisión bilateral que ha de abordar el último incumplimiento del REF por el Estado al no respetar el diferencial fiscal al cine. Asimismo, otro de los asuntos abiertos es la deuda del convenio de carreteras. la adenda por 405 millones no se ha firmado, como tampoco se han firmado las transferencias en Costas, previstas para junio. Otro de los asuntos pendientes entre las dos administraciones es la atención a los menores inmigrantes no acompañados para los que Canarias reclama la responsabilidad de todo el territorio.