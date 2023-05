Sánchez ve «positivo» el nivel de inversión en las islas

El presidente de España, Pedro Sánchez, se mostró ayer «francamente satisfecho» con el cumplimiento de los acuerdos firmados con Coalición Canaria (CC) respecto a los presupuestos generales del Estado para 2023 y la inversión comprometida en los mismos para Canarias.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado y a una pregunta del representante y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, el jefe del Ejecutivo central recordó que ese pacto supone la obligación de un gasto en las islas de 1.041 millones durante este ejercicio, lo que supone un 14% más respecto al anterior. Esta cantidad, dijo, está llegando a las islas a través de los distintos planes recogidos en las cuentas de 2023.

Frente a esta valoración positiva, el dirigente nacionalista indicó que el archipiélago «no ha recibido ni un euro» del total comprometido y preguntó por el motivo de este incumplimiento, puesto que CC, puntualizó, respaldó el presupuesto tal como estaba acordado.

Hizo hincapié Fernando Clavijo en que no ha llegado la partida de 100 millones para la reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán y los 1,5 millones para salud mental en esta isla, la partida para financiar el transporte gratuito en guagua o los mecanismos de compensación al transporte de mercancías, lo que incidiría, dijo, en una bajada de la cesta de la compra.

Asimismo, destacó que frente al plan de construcción de 183.000 viviendas, en La Palma hay «contenedores oxidados» y frente al 47% de menores en situación de exclusión social «su propuesta es subvencionar vacaciones», planteamientos que obedecen, en su opinión, a que «vive en una burbuja».

Incumplimientos

El senador de CC mantuvo que el Gobierno de España no ha cumplido con lo pactado en la negociación de las cuentas de 2023 y apuntó que Pedro Sánchez tiene «tan alto concepto de sí mismo que no aceptará que ha hecho nada mal», aunque reiteró que, según el informe trimestral de ejecución emitido por el Ministerio de Hacienda, a la comunidad autónoma no ha llegado ni un euro de lo acordado.

Para el dirigente nacionalista, el presidente del Gobierno «hace tiempo que perdió su credibilidad» y lo acusó de tratar a los canarios como ciudadanos de segunda «con la complicidad del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres», que se comporta, apuntó, «como un alumno aventajado» de Pedro Sánchez y como tal, «baja la cabeza y asiente mientras Madrid humilla a Canarias».

En su respuesta a Clavijo, el presidente de España insistió en que «se puede hacer más, sobre todo después de las tremendas circunstancias que se han vivido en esta legislatura», pero mantuvo que el Estado está cumpliendo con la comunidad autónoma, a la que ha destinado «cuantiosos recursos», no sólo por la situación extraordinaria que se ha vivido sino en cumplimiento del REF y el Estatuto.

En cinco años, dijo, Canarias habrá recibido un 58% más de recursos que en los últimos cinco años de Gobierno de Mariano Rajoy.

Sánchez desgranó el gasto de 1.041 millones en materias como compensación al transporte aéreo y marítimo, construcción de viviendas sociales en alquiler, convenio de sostenibilidad turística, educación o carreteras. Añadió que 70.500 personas reciben en el archipiélago el salario mínimo vital (IMV) a la vez que destacó que se han asignado recursos para compensar las pérdidas sufridas durante la pandemia en el sector turístico.

«No cabe duda», concluyó Sánchez, que el Gobierno está contribuyendo al progreso de Canarias con la colaboración del presidente canario. Indicó asimismo que el nivel de «descalificación» de Fernando Clavijo en su intervención en la Cámara Alta es «inversamente proporcional a sus expectativas electorales».