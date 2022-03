Sánchez elude aclarar en el Congreso cómo afecta a Canarias el acuerdo con Marruecos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esquivó ayer todas las preguntas sobre el contenido del acuerdo con Marruecos y sus posibles repercusiones para Canarias, tanto en lo que respecta al control de la inmigración como a las supuestas garantías para la integridad territorial del archipiélago, que el Ejecutivo había apuntado como razones de peso para justificar la necesidad de restablecer relaciones con Rabat. En su intervención ante el pleno del Congreso, Sánchez se limitó a destacar la «complejidad» de la relación bilateral con Marruecos y aseguró que la decisión de apoyar la autonomía del Sáhara para tener «la mejor relación posible con un socio estratégico e imprescindible» la tomó «en defensa de los intereses de España», sin aclarar qué contraprestaciones tiene el acuerdo alcanzado. Sánchez seguro asimismo que el cambio de posición de España sobre el Sáhara -que «no es un giro sino un paso más», dijo- no se desmarca de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Los portavoces de los distintos grupos parlamentarios reprocharon al presidente del Gobierno que se haya posicionado al lado de Marruecos en la resolución del conflicto del Sáhara sin consulta previa al Congreso y le afearon la falta de información sobre los términos del acuerdo. El diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, expreso el «rechazo absoluto» de su partido al cambio respecto a la posición tradicional sobre el Sáhara de los gobiernos españoles, que a su juicio supone «una agresión sin precedentes a los legítimos derechos del pueblo saharaui» y una «claudicación» ante la presión de Rabat para impedir que se cumplan las resoluciones de la ONU que reconocen el derecho a la autodeterminación de la excolonia española.

«Marruecos ejerce un chantaje permanente a través de los flujos migratorios y la presión territorial sobre Canarias con un conjunto de decisiones unilaterales», señaló el diputado nacionalista, «pero el chantaje nunca se ha resuelto pagando y esto es lo que va a ocurrir también ahora, no se resolverá pagando porque el Reino de Marruecos no es fiable en este tipo de cuestiones», añadió. Quevedo advirtió asimismo sobre los efectos que puede tener para los territorios vecinos que el Sáhara quede definitivamente en manos de la que es su potencia ocupante, y en esta línea destacó que «Canarias sabe muy bien cuáles serían las consecuencias de un Reino de Marruecos expandido frente a nuestras costas con la prácticas que le caracterizan».

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, reprochó a Sánchez su viraje sobre el Sáhara, que rechazó tanto en el fondo como en las formas, y le advirtió también sobre el riesgo de someterse a la presión que ejerce Rabat. «Tener buenas relaciones con Marruecos es fundamental, pero ceder a los chantajes es una muestra de debilidad, porque el que cede una vez, cede ciento», señaló, «y el precio de la buena vecindad no puede ser la apropiación del Sáhara y sus aguas por Marruecos», añadió. La diputada nacionalista criticó que el presidente del Gobierno haya tomado una decisión que supone un cambio en la política exterior española sin informar ni consultar a los representantes de la soberanía popular. «Usted, con sus bandazos, nos ha demostrado que no es de fiar, porque no cumple lo que promete», afirmó Oramas.

El PP también pidió explicaciones a Sánchez sobre las alusiones del Gobierno a la integridad territorial del archipiélago, que supuestamente quedaría garantizada con el acuerdo con Marruecos. La portavoz popular, Cuca Gamarra, preguntó al presidente si Rabat «le ha dado alguna garantía sobre Ceuta, Melilla y Canarias, porque la integridad territorial no es lo mismo para España que para Marruecos», expuso. La pregunta se quedó sin respuesta. A este respecto, la diputada del PP canario Ana Zurita asegura que «lo único que ha aportado la intervención de Sánchez es más incertidumbre, porque seguimos sin saber cuál es el contenido del acuerdo ni si Marruecos se ha comprometido a algo concreto». Zurita también advierte sobre las posibles repercusiones económicas para Canarias si se permiten nuevas acciones unilaterales de Marruecos en torno al conflicto abierto con las aguas. «Nos preocupa, sobre todo en lo que respecta a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) por su alto valor estratégico, porque Rabat ya amplió su frontera marítima hasta aguas canarias y el Gobierno español no ha dicho ni mu», señala. La diputada popular destaca asimismo el flujo migratorio hacia Canarias no ha parado pese a la recuperación de la relación bilateral.