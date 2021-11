Salvamento ha rescatado 8.300 vidas este año con el personal al mínimo

La escasez de medios humanos en Salvamento Marítimo lleva alargándose desde hace años, pero a la necesidad de dotar al ente público de un refuerzo estable se suma otra reivindicación: trasladar su sede central a una zona de costa, como podría ser Canarias. Estos han sido los principales planteamientos del secretario general de la Confederación General de Trabajo (CGT), Ismael Furió, que compareció ayer en comisión parlamentaria para dar cuenta de su situación ante el repunte migratorio.

El también presidente del Comité de Flota ilustró sus reclamos con imágenes tomadas a bordo de las embarcaciones y que mostraban unos rescates que se han recrudecido en la que es una de las rutas más peligrosas para llegar a Europa. De hecho, en la jornada de ayer falleció uno de los doce inmigrantes hospitalizados de la patera que fue rescatada el sábado cerca de Gran Canaria, lo que eleva a nueve el saldo de víctimas de esa travesía. Además, fueron localizadas otras cuatro embarcaciones, dos en Lanzarote con un total de 88 personas a bordo y otras dos en Fuerteventura con 86 personas.

En lo que va de año, Salvamento Marítimo ha recatado en el entorno de Canarias a más de 8.300 personas, según Furió, mientras que la cifra de Marruecos apenas alcanza las 390 personas y la de la Guardia Civil, 323. En cambio, los recursos del ente público sigue siendo insuficiente. Furió insistió en que no se trata de medios materiales, puesto que en la actualidad en el archipiélago existen dos patrulleras SAR -una guardamar con ocho tripulantes y otra de refuerzo procedente de la Península- a la que se suman diez salvamares distribuidas en todo el archipiélago: Gran Canaria cuenta con dos, Tenerife con tres y el resto de islas con una. El personal a bordo se reduce a tres: un patrón, un mecánico y un marinero en cubierta.

Si bien se han producido refuerzos puntuales para afrontar la llegada masiva de personas, la realidad es que el personal no puede afianzarse. En primer lugar, porque los trabajadores de flota pasaron a ser considerados personal a extinguir desde 2012 y las nuevas incorporaciones no pueden encadenar más de un año de contratos eventuales. Por tanto, los tripulantes de refuerzo no tienen tiempo suficiente de formarse para ser realmente eficientes en los rescates. Por otro lado, d icho personal se retira cada vez que los números del fenómeno migratorio descienden unas semanas, lo que también pone al límite la capacidad del personal. Prueba de ello, explicó Furió, es que la salvamar Mizar, que opera en Fuerteventura, ha rescatado hasta octubre 2.036 personas con un único tripulante.

«Lo mínimo que se necesitaría hoy para tener una plantilla estable -explica Furió- serían dos personas en cubierta y en las zonas de frontera como Canarias, tres». En este sentido, también siguen luchando por un aumento específico para personal permanente en su presupuesto.

Detrás de estos números señala unos responsables alejados de la realidad. Ninguno de los altos cargos es marino y tanto la cede central de Salvamento Marítimo como la de la dirección general de la Marina Mercante están en Madrid. A juicio del secretario de CGT, convendría trasladar ambas a una zona de costa, lo que facilitaría que las personas que ocupan dichos cargos fueran marinos, se tomaran decisiones más acertadas respecto a las necesidades de la entidad y hubiera una coordinación más efectiva.