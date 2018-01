Saavedra: «Hay que acabar con la triple paridad»

Ante la comisión del Congreso para la reforma territorial, en la que compareció para aportar su criterio en calidad de expresidente del Gobierno de Canarias -en dos ocasiones- y ex ministro de Educación y de Administraciones Públicas bajo los Gobiernos de Felipe González, Saavedra se refirió al debate abierto en las Islas a pregunta expresa de la representante de Ciudadanos, Virginia Millán.

«Desde el año 82 hay un blindaje», expuso, «porque para cambiar el actual sistema se requiere dos tercios de los votos en el Parlamento canario, mientras que para reformar el Estatuto basta con mayoría absoluta, por increíble que parezca», añadió.

En su opinión, el hecho de que con el sistema actual la representación del 83% de los canarios tenga el mismo número de escaños que el 17% es «un escándalo» que se hace necesario corregir.

«En su momento la triple paridad respondió a necesidades objetivas, pero eso fue en el año 82”, expuso, “y como la Comunidad Autónoma ha funcionado ya se han superado las razones por las que en su día servía un sistema tan desigual», insistió.

Jerónimo Saavedra lamentó que todavía no se haya llegado a un consenso en Canarias para reformar el sistema electoral pese a que la mayoría de las fuerzas políticas con representación en el parlamento autónomo, salvo Coalición Canaria y ASG, han alcanzado un acuerdo sobre la base de la reducción de topes y un colegio de restos. «Si no se cambia ahora y se acaba ya con la triple paridad equivaldrá a decir que Canarias no ha madurado políticamente», afirmó.