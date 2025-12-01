RTVC reafirma el rango de sus servicios informativos y prepara un nuevo organigrama interno César Toledo garantiza la independencia de los informativos, anuncia reuniones con los trabajadores y detalla sus planes para ordenar el ente público, modernizar procesos y superar la fragmentación entre áreas

El administrador general de RTVC, César Toledo, ha garantizado este lunes que la dirección de los servicios informativos mantendrá el rango y la capacidad organizativa que ha tenido hasta ahora.

Toledo ha avanzado en comisión parlamentaria que esta semana presentará el nuevo organigrama de dirección del ente público, que estará integrado exclusivamente por personal de la casa, y que espera convocar a inicios de 2026 la dirección de informativos, la de producción, de técnica y de medios y contenidos.

También ha anunciado que este miércoles se reunirá con los representantes de los trabajadores para «escuchar sus demandas y reivindicaciones», y dos días más tarde retomará las negociaciones con el comité de empresa de la radio para intentar cerrar un acuerdo sobre el convenio colectivo antes de las Navidades.

Preguntado por la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández por los informes técnicos que sustentan la decisión de «relegar» a los servicios informativos a «un departamento más» en el organigrama del ente, ha dicho desconocer su existencia.

César Toledo ha recalcado que los informativos «no son un contenido más» ni «una dirección más», y ha añadido que en estos momentos tienen «el mismo rango y capacidad organizativa que han tenido siempre. Nada ha cambiado, que yo sepa, y nada va a cambiar de lo que mí dependa como administrador general», ha aseverado.

Ha dedicado palabras de reconocimiento para las dos adjuntas a la dirección de informativos, tras la «inesperada renuncia» de Paco Luis Quintana, en unos momentos en los que «se cuestiona la independencia de nuestros medios públicos», y ha subrayado que «su profesionalidad y compromiso están fuera de toda duda».

El administrador general de RTVC ha asegurado que no pretende «transformar desde fuera» al ente público sino «ayudarlo a reconocerse internamente, a entender cómo se trabaja, a identificar qué hacemos bien y qué necesitamos reforzar».

Su objetivo, en definitiva, es «dejar el terreno preparado» para cuando se apruebe la Ley del sector audiovisual se tomen las decisiones «con facilidad», y mientras tanto que el ente «siga ejerciendo con independencia y rigor su función de servicio público en un ecosistema audiovisual globalizado y cada día más complejo».

Superar la fragmentación

Uno de los «propósitos fundamentales» de esta etapa «transitoria», ha dicho Toledo, será la ordenación de RTVC «con una visión global, superando la lógica fragmentada entre canales y departamentos».

Y es que RTVC «no puede funcionar como una suma de piezas» sino que precisa de un sistema de trabajo transversal, con protocolos compartidos, circuitos de producción conectados, complementarios«.

«Ordenar consiste en ofrecer estabilidad, claridad y colaboración entre áreas que están demasiado aisladas. Es importante clarificar responsabilidades en el equipo directivo, cosa que voy a hacer de cosa inmediata; conectar áreas y evitar que la tele, la radio y el entorno digital sigan trabajando como si fueran universos aislados», ha enumerado.

Otra de las prioridades que se marca es ahondar en contenidos que «conecten con naturalidad y autenticidad con el público», habida cuenta de que existe «una dispersión estética y narrativa entre programas, estilos y formatos», que no pretende «unificar ni uniformar» pero sí «dotarlos de personalidad narrativa enraizada con nuestro territorio insular y fragmentado».

Todo ello, ha ahondado, para transmitir «unos valores identitarios mucho más reconocibles y actuales», todo ello «con claridad, proximidad, rigor, diversidad y naturalidad».

«A canariedad, cohesión, cercanía e inmediatez no nos va a ganar nunca ningún medio ni ninguna plataforma», ha asegurado.

Renovación de los platós

Su tercer gran objetivo es lanzar «un plan útil» que incluya una actualización de procesos y herramientas, y en este sentido ha anunciado una renovación de los platós para comienzos del próximo año; la formación continua y la especialización del personal; y el fortalecimiento del archivo audiovisual, entre otras medidas.

La diputada del PSOE Nira Fierro le ha recriminado al administrador general que no le haya contestado a la mayoría de preguntas que le ha formulado sobre el anteproyecto de ley del sector audiovisual, sobre la fusión de la tele y la radio o si mantendrá la reducción prevista de los informativos en la franja de la mañana.

También le ha cuestionado por la cobertura de las protestas de los trabajadores de la casa o por la posible externalización de los informativos, y ha tachado el plan de gestión presentado por Toledo como «el día de la marmota», pues se trata de «la planificación de la planificación».

Carmen Hernández (NC) ha incidido en que a estas alturas de legislatura al nuevo administrador general le queda poco margen para abordar «cambios estructurales», y ha dicho que se conformaría con que consiguiera «la paz laboral» en la RTVC.

José Alberto Díaz Estébanez (CC) ha tachado de «fake news» la supuesta pretensión del Gobierno de Canarias de privatizar los servicios informativos.

«No lo hemos dicho nunca ni lo pretendemos. Nosotros creamos la tele y subrogamos a los trabajadores», ha esgrimido el diputado nacionalista, mientras su compañera Vidina Espino ha rememorado las «trampas» y las «manipulaciones» en la Televisión Canaria en la pasada legislatura.

Carlos Ester (PP) ha ironizado con el «espíritu de demócratas» de los diputados de la oposición y ha diferenciado «lo que pasa» en la RTVE, que está «bajo merced del Gobierno», y lo que sucede con la RTVC, donde «hay independencia y calidad informativa».

A César Toledo le ha pedido el diputado popular que «cuide al personal» y se siente a dialogar, algo fundamental para tener «una televisión plural, libre y de la que nos sintamos orgullosos».

Melodie Mendoza (ASG) ha subrayado la necesidad de avanzar hacia un modelo «moderno, innovador y adaptado a los desafíos tecnológicos» y Javier Nieto (Vox) ha apoyado la necesidad de recortar el coste de tener unos medios públicos canarios, dado que «los contribuyentes están al límite de sus posibilidades».