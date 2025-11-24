Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de César Toledo, nuevo administrador general de RTVC. Efe

César Toledo supera el trámite de idoneidad para ser administrador general de RTVC

La propuesta de nombramiento pasa ahora al pleno

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:04

César Toledo ha superado en la mañana de este lunes el trámite de idoneidad para su nombramiento como administrador general del ente autonómico Radio Televisión Canaria (RTVC). Para ello, compareció en la comisión parlamentaria de RTVC y ahora su propuesta de nombramiento, hecha por el Gobierno de Canarias, irá al pleno parlamentario fijado para esta semana.

En la comisión parlamentaria, Toledo hizo una defensa del ente como medio público y puso en valor la profesionalidad de quienes conforman la plantilla de la televisión y la radio autonómicas.

César Toledo obtuvo el apoyo de los grupos que sustentan el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente). En contra se posicionaron el Partido Socialista, Nueva Canarias.

Vox se abstuvo.

