RR7 y los negocios con Aldama, casi gemelos

Las empresas Soluciones de Gestión SL, Eurofins Megalab y RR7 United siguen inmersas en investigaciones judiciales por sus contratos con el Servicio Canario de la Salud (SCS) durante la pandemia de covid-19 y en todas esas operaciones hay un denominador común: la falta de garantías sobre quiénes estaban intermediando en nombre de las empresas; no se atendió a los criterios de los funcionarios del citado organismo autonómico y, cuando surgieron problemas con los pagos porque habían suministrado material que no se ajustaba a lo contratado, fueron los altos ejecutivos del SCS quienes dijeron a las empresas los pasos a seguir para evitar una reclamación, con lo que, además, garantizaban cobrar la cantidad fijada inicialmente.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido esta semana tras ser enviado al juez de la Audiencia Nacional que investiga los contratos en Canarias de la trama de presunta corrupción que pivotaba en torno a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, revela las similitudes con el contrato de RR7 United.

El juez Ismael Moreno tiene la competencia instructora en lo relativo a los contratos por importe total de 12,3 millones de euros que suscribió el SCS con Soluciones de Gestión por el suministro de material sanitario, así como por los tres que firmó Eurofins Megalab por la realización de pruebas de detección de covid a pasajeros, por un montante global de 5,3 millones de euros. En este caso, la empresa Fertinvest hizo de socia de Eurofins, con Víctor de Aldama vinculado a aquella.

El caso de RR7 United sigue en manos de la Fiscalía Europea, que lo asumió al entender que los pagos se habían cargado a fondos comunitarios. Como se recordará, el SCS dio 4 millones de euros a esa compañía de compraventa de coches para el suministro de un millón de mascarillas. Ese material nunca fue entregado y a día de hoy la Hacienda autonómica no ha logrado recuperar un euro. La investigación de este caso la llevó inicialmente el Fiscal Anticorrupción, que detectó inicialmente indicios de malversación, estafa continuada y administración desleal.

La primera de las similitudes estriba en cómo tuvo conocimiento el SCS de la existencia de esas tres empresas y de sus ofertas. No llegaron por los conductos habituales ni eran clientes habituales del Servicio Canario de la Salud. Las vinculadas a la trama de Koldo García accedieron al Gobierno de Ángel Víctor Torres a través del propio asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. Soluciones de Gestión había vendido mascarillas a dos organismos estatales bajo tutela del Ministerio de Ábalos: Puertos del Estado y el gestor ferroviario Adif. Es Koldo García quien le comenta la posibilidad de contratar con esa compañía a Antonio Olivera, que entonces era viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Torres y que temporalmente ocupó la dirección del SCS. De ahí pasó directamente la recomendación a Ana María Pérez, entonces directora de Recursos Económicos del SCS.

Ampliar Ábalos y Koldo García estaban en Gran Canaria el 20 de noviembre de 2020, cuando Eurofins se sentó con el SCS. Ese día, Ábalos visitó el Puerto junto a Torres y el ministro Escrivá. Arcadio Suárez

En cuanto a Eurofins Megalab, Koldo García se la sugiere al propio Torres. Al final, esa propuesta llega a manos de Conrado Domínguez, que tomó el relevo como director del SCS tras la breve etapa de Alberto Pazos en el cargo. Detrás de Eurofins estaba directamente Víctor de Aldama, con Ignacio Díaz como uno de sus socios. Díaz se desplazó a Gran Canaria y preparó con Koldo García el 19 de noviembre de 2020 la reunión que se celebró un día después con el Gobierno canario para convencerles de la idoneidad de contratar con esa compañía la realización de los test de covid. Eurofins Megalab también se sirvió de la trama de presunta corrupción para hacer un negocio similar en Baleares.

Con RR7 la puerta de entrada fue directamente Conrado Domínguez, como acreditó la investigación de Anticorrupción. Domínguez lo negó en un primer momento pero los mensajes con el dueño de RR7 publicados por este periódico en 2022 confirmaron el contacto directo. Esos mensajes provocaron el cese de Domínguez, a quien Torres conminó a dimitir si quería evitar que su cese llegase a la mesa del Consejo de Gobierno. La investigación ha acreditado que Domínguez pasó la 'recomendación' a Ana María Pérez y se formalizó el contrato. En aquel primer contacto, Domínguez ni siquiera era director del SCS: seguía como secretario general técnico en Obras Públicas, pero ya había sido incorporado al comité de gestión de la crisis sanitaria que creó Torres.

El segundo paralelismo estriba en que no se hizo caso a los funcionarios del SCS que alertaron a sus superiores de la falta de cautelas en los contratos. Con RR7, esos avisos le llegaron desde un primer momento a Ana María Pérez y sobre todo cuando la empresa reclamó con urgencia el segundo pago de dos millones de euros, pese a que no se había entregado material alguno.

En cuanto a Soluciones de Gestión, el informe de la UCO detalla los avisos que recibió Ana María Pérez sobre el hecho de que se iba a comprar mascarillas cuando había stock suficiente y que los precios eran más elevados que en otros contratos. La respuesta de Pérez fue hacer ver que la empresa llegaba recomendada desde instancias superiores.

Facturas rehechas y otra oportunidad

Cuando hubo problemas en los pagos, todo fueron facilidades. El propio Ángel Víctor Torres medió para desbloquear los abonos a Soluciones de Gestión cuando esta empresa amenazó con judicializar el retraso en las transferencias. Para ello se reunió con Alberto Pazos, entonces director del Servicio Canario de la Salud, y en ese encuentro, según la versión de Torres, pudo haber una llamada con Ana María Pérez, si bien la UCO concluye, según los mensajes telefónicos captados, que fue una reunión presencial.

Cuando se detectó que en torno a 700.000 mascarillas no se ajustaban a la calidad acordada, no se rescindió el contrato por incumplimiento del mismo. Al contrario, el SCS acordó con la compañía rehacer la factura, de manera que aquel material se pagó a precio inferior pero se añadió otro medio millón de tapabocas, de manera que la cuantía final a cobrar por Soluciones de Gestión fue la misma. Esa fórmula, según apunta la UCO a partir de los mensajes captados, fue urdida por Conrado Domínguez con Eurofins y el propio Domínguez le dijo al interlocutor de la empresa que le trasladase ese acuerdo como iniciativa de Soluciones de Gestión a Ana María Pérez.

Con RR7 ocurrió algo muy similar: tras llegar una primera partida de un millón de mascarillas de inferior calidad, no se rescindió el contrato, sino que se 'reactivó, y Conrado Domínguez pactó con la empresa cómo trasladar al SCS una propuesta que finalmente pasó por manos de Ana María Pérez. Ahí tampoco se escuchó a los funcionarios que alertaron de que aquello podía ser una «estafa» y finalmente, pese a esa segunda oportunidad, jamás fue entregada mascarilla alguna en los almacenes de la Sanidad canaria y cuando se reclamó el dinero se había literalmente esfumado.