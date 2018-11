Rosell no seguirá instruyendo la causa que investiga a Ramírez

El auto de la Sección Primera ha dado por válida la «amplia exposición» de los hechos que considera la magistrada son motivo para presentar una causa de abstención. Dice el auto que Rosell realiza una «metódica referencia a fechas y diversas vicisitudes procesales» y «efectivamente, la citada magistrada no debe continuar con la instrucción de dicha causa y no solo porque efectivamente pone de manifiesto la necesidad de resolver cuestiones íntimamente ligadas con el procedimiento penal seguido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra Salvador Alba –en la que Rosell ostenta la condición de víctima y acusadora–», sino que en el ámbito de la causa seguida contra Alba, «se erige en protagonista relevante y, por tanto, en una posición que resulta inescindible de la que ostenta en las Diligencias Previas» que investigan al empresario, «hasta tal punto que la apariencia de objetividad exigible no solo del tribunal que juzga sino también del juez que instruye, queda claramente en entredicho».

Añade la resolución dictada por la Sala que «en este caso concreto en que la magistrada que plantea su abstención instruye una causa respecto de un concreto investigado —Ramírez—, que a la vista de lo que expone ocupa un lugar absolutamente relevante en la supuesta trama urdida por Alba para perjudicar a Rosell», añade.

Es por estos motivos por los cuales la Audiencia Provincial de Las Palmas ha concluido que Rosell no puede «seguir con una investigación en la que penden resoluciones trascendentes para Ramírez Alonso, pero también para el devenir de la misma causa pendiente de juicio en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en que –la magistrada– es víctima y parte acusadora».