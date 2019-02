Rifirrafe entre Rosa Dávila y Torres en torno a los presupuestos

Dávila considera «un escándalo» no solo que Ángel Víctor Torres no desmintiera inmediatamente a Miquel Iceta, sino que además añadiera que los presupuestos cumplen con el REF. «Si le queda algo de dignidad retiraría su candidatura, no está preparado para ser presidente de los canarios al ver cómo se pisotean nuestros derechos en su cara y ser incapaz de defender los intereses de los canarios», dijo Dávila.

La actitud de Ángel Víctor Torres «da cuenta del servilismo y del entreguismo» del PSOE canario, insistió la consejera.

Miquel Iceta justificó el mejor trato presupuestario a Cataluña respecto a Canarias en que los 5.286 millones de euros previstos en los presupuestos para las islas suponen un 6,4% más que en 2018, un crecimiento porcentual superior al aplicado a su comunidad.

En Twitter, Torres escribió lo siguiente dirigido a Dávila: «Como soy más educado que usted, no la voy a insultar. Pero sí le digo que indigno es el Gobierno canario al que usted pertenece por tener a las/os canarios a la cola en educación, sanidad, dependencia, bienestar social. Como indigna es su mentirosa gestión en Hacienda, como ha demostrado la Audiencia de Cuentas. La mejor defensa que podemos hacer para los/as canarios es cambiar el Gobierno al que usted pertenece».