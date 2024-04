Las regiones reciben a cientos de menores desde Canarias pese a no haber derivaciones

Alquilar pisos para dar acogida, mejor que centros

En la actualidad, no hay plazas de acogida disponibles en Cataluña. Sin embargo, con cada llegada que se produce se van abriendo recursos. Según detalla el director general de Derechos Sociales de la Generalitat, Oriol Amorós, en lo que va de año se han abierto «14 centros de acogida y se ha ubicado a 800 jóvenes en pisos y habitaciones alquilados». Para Amorós, este último recurso es el más beneficioso, ya que «la gente no quiere vivir en una institución, quiere vivir en una casa». Por otro lado, apunta que se está intentando ayudar a los migrantes mayores de edad que se tienen en acogida, «y que tienen trabajo», a que puedan independizarse, a pesar de la poca oferta que existe en el mercado del alquiler y las reticencias que muestran algunos propietarios. No obstante, cree que esta ayuda está mejor vista por la sociedad, ya que «la ciudadanía no quiere vivir al lado de instituciones con personas, quieren tener a vecinos», lo que favorece la integración.