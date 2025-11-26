Nada de redes sociales hasta los 16 años: la propuesta del Parlamento Europeo para proteger a los menores Los eurodiputados lanzan una batería de medidas para prevenir la adicción o la falta de concentración, y promover una relación sana con los contenidos en línea

Nada de redes sociales, plataformas de intercambio de vídeos o herramientas de inteligencia artificial (IA), al menos, hasta los 16 años. Es una de las medidas que propone el Parlamento Europeo para proteger a los menores de las estrategias manipulativas que puedan aumentar la adicción y perjudicar la capacidad de concentración o de relacionarse de manera saludable con los contenidos online.

La institución recuerda en una nota que los eurodiputados aprobaron recientemente un informe por 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones, en el que recogen su «profunda preocupación por los riesgos para la salud física y mental a los que se enfrenan los menores en el entorno digital».

De esta manera, pide a la Unión Europea «medidas ambiciosas». Entre ellas destaca la de retrasar el acceso a determinados contenidos en línea hasta los 16 años, aunque con consentimiento parental podrían acceder a ellos desde los 13.

Los eurodiputados respaldan, a su vez, la iniciativa de la Comisión de desarrollar una aplicación de verificación de la edad en la UE y la cartera europea de identidad digital, e insisten en que estos sistemas deben ser fiables y proteger la privacidad de los menores.

Estos sistemas, insisten, no no eximirán a las plataformas de la responsabilidad de garantizar que sus productos sean seguros y adecuados para las distintas franjas de edad.

Para incentivar un mejor cumplimiento del Reglamento de Servicios Digitales de la UE y otras leyes pertinentes, la Eurocámara sugiere que se pueda exigir responsabilidad personal a los altos cargos de las empresas en casos de incumplimiento grave y persistente, sobre todo en lo relativo a la protección de menores y la verificación de la edad.

El Parlamento eleva otra serie de propuestas, como es la prohibición de las prácticas adictivas más perjudiciales y desactivar por defecto otras funciones adictivas para los menores (como el desplazamiento infinito por la pantalla, la reproducción automática, la recarga de páginas arrastrando hacia abajo, los bucles de recompensa y la ludificación nociva).

También, restringir los sitios web que no cumplan las normas de la UE, medidas contra las tecnologías persuasivas, como los anuncios personalizados o el marketing de influencers, o prohibir los sistemas de recomendación basados en la elaboración de perfiles y en la interacción para menores.

Otras cuestiones en las que pone el foco es en la protección de los menores de la explotación comercial, prohibiendo que las plataformas ofrezcan incentivos financieros los «kidfluencers» (niños que son influencers), en el impulso de medidas urgentes para abordar los retos éticos y jurídicos que plantean las herramientas generativas de IA, como las ultrafalsificaciones, y en la aplicación de las normas del Reglamento de Servicios Digitales a las plataformas de vídeo en línea y prohibir las cajas de recompensas y otras funciones de juego aleatorias.

Para la ponente Christel Schaldemose, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, estas medidas «aumentarán drásticamente el nivel de protección de los niños». «Por fin estamos poniendo límites y diciendo claramente a las plataformas: 'Vuestros servicios no son aptos para la infancia. Y el experimento se acaba aquí'», agregó.

Un uso «problemático» del móvil

El informe aprobado por los eurodiputados se basa en una investigación que refleja que el 97% de los jóvenes se conecta a internet a diario y el 78% de los menores entre 13 y 17 años revisa sus dispositivos, al menos, una vez cada hora.

Uno de cada cuatro menores, además, muestra un uso «problemático» o «disfuncional» del teléfono inteligente, es decir, patrones de conducta que corresponden a una adicción.

Según el Eurobarómetro de 2025, más del 90% de la población europea cree que es urgente tomar medidas para proteger a los niños en internet, sobre todo por el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental (93%), el ciberacoso (92%) y la necesidad de encontrar formas efectivas de restringir el acceso a contenidos inapropiados para su edad (92%).