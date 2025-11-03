Raúl Incertis relata a Fernando Clavijo la tragedia de Gaza tras cuatro meses como médico en la Franja En su reunión con el presidente del Gobierno, mostró su agradecimiento a Canarias, a la que considera «ejemplo de cómo debe comportarse una comunidad ante un estado genocida»

Raúl Incertis (segundo por la izquierda) en su reunión de este lunes con Fernando Clavijo (segundo por la derecha).

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:23

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recibido esta mañana al médico Raúl Incertis, que permaneció cuatro meses en Gaza como voluntario y ha regresado decidido a seguir contando y denunciando lo que vio y vivió durante su estancia en Palestina.

Tras el encuentro, Incertis volvió a denunciar la tragedia humanitaria que debe afrontar la población gazatí tras el genocidio que sufre a manos de Israel e instó a la población civil española «que se ha mostrado ejemplar y ha dado ejemplo al mundo» a continuar alzando su voz contra esta tragedia.

En este sentido, destacó «la altura moral» demostrada por Canarias ante este genocidio e insistió en que no solo los estados, sino las comunidades autónomas deben reclamar la legalidad internacional y «cortar negocios con un estado genocida».

Incertis mostró su agradecimiento a Canarias, «que ha sido ejemplo de cómo debe comportarse una comunidad ante un estado genocida» e instó a «cortar lazos desde las comunidades, universidades, centros de investigación, empresas… y que el Estado dé más pasos para impedir que atraquen en España buques cargados con armas para Israel». El médico confía en que Israel sea juzgada por los crímenes que sigue cometiendo «a pesar del alto el fuego, porque es criminal con intencionalidad».

También el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, se refirió a la situación de Gaza y valoró el trabajo que llevan a cabo voluntarios como Incertis, aun arriesgando su propia vida. Destacó que el Gobierno de Canarias mantiene su ofrecimiento para recibir niños enfermos y recordó que Canarias fue uno de los primeros en responder al llamamiento del Estado para acoger a menores gazatíes con enfermedades oncológicas, politraumatismos y problemas cardiovasculares que, debido al conflicto, no pueden ser tratados en la Franja.

El Ministerio de Sanidad se puso en contacto con Canarias el pasado 3 de octubre para solicitar su colaboración para acoger a estos menores que están siendo evacuados y la respuesta fue inmediata por parte del presidente, Fernando Clavijo.

Raúl Incertis también participará este lunes en el encuentro «Voces de Gaza: un diálogo con Raúl Incertis», organizado por Presidencia del Gobierno. El acto, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido coordinado por el equipo de Innovación para la gestión migratoria de Islas Responsables Lab (IRLab).

En este encuentro Incertis, entrevistado por la periodista Lourdes Santana, comparte en primera persona la experiencia sobre la tragedia humanitaria que enfrentan los palestinos. Una tragedia en la que, como él mismo ha dicho, perdía la cuenta de la cantidad de personas que morían en el hospital.