Luisa del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:24 Comenta Compartir

La pérdida de la portavocía de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria no preocupa a Teodoro Sosa, líder de Primero Canarias (1ºCAN) y vicepresidente insular. «No se me va la vida por eso. Tengo la luz larga puesta». Critica, no obstante, que el relevo haya recaído en Carmelo Ramírez: «Si quitar a Teodoro para poner a Carmelo era la solución, se han equivocado», señaló en una entrevista en UD Radio.

Para Sosa, pese a todo, su lealtad institucional con Antonio Morales no se pone en duda: «No me voy a enemistar por una portavocía; sé agachar la cabeza, pero no me callo».

El también alcalde de Gáldar defiende a la nueva formación que preside Óscar Hernández como una opción de «unidad» frente a los partidos estatales». A juicio del impulsor de 1ºCAN, «la gente quiere la unidad. Canarias está a 3.000 kilómetros; si no nos ponemos de acuerdo nos pasan el rodillo por encima», dice.

Insiste en la necesidad de una «mesa de unidad canaria» para que los grupos de obediencia canaria acudan juntos a las elecciones generales y lograr un grupo propio en Madrid: «Los diputados estatales se bajan del avión en Madrid y se vuelven mudos». Y añadió que prefiere «hablar canario con contundencia» y que los partidos canarios deben « estar unidos y defendernos».

Reconoce su temperamento directo, pero asegura que no guarda rencor: «Nunca guardo rencor. El nacionalismo unido gana, el enfrentado pierde», al tiempo que señala a Óscar Hernández como figura conciliadora en el proceso de unión: «Es una persona de cirugía fina, de coser con buen pespunte».