Directo El fiscal general niega todos los cargos de revelación de secretos en el inicio del juicio
Teodoro Sosa durante el último pleno del Cabildo, celebrado el 31 de octubre de este año. EFE/Ángel Medina G.
Teodoro Sosa

«Si quitar a Teodoro para poner a Carmelo era la solución, se han equivocado»

El líder de 1ºCAN manifiesta su lealtad institucional a Morales, pero cree un error la elección de su sustituto en la portavocía en el Cabildo

Luisa del Rosario González

Luisa del Rosario González

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:24

Comenta

La pérdida de la portavocía de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria no preocupa a Teodoro Sosa, líder de Primero Canarias (1ºCAN) y vicepresidente insular. «No se me va la vida por eso. Tengo la luz larga puesta». Critica, no obstante, que el relevo haya recaído en Carmelo Ramírez: «Si quitar a Teodoro para poner a Carmelo era la solución, se han equivocado», señaló en una entrevista en UD Radio.

Para Sosa, pese a todo, su lealtad institucional con Antonio Morales no se pone en duda: «No me voy a enemistar por una portavocía; sé agachar la cabeza, pero no me callo».

El también alcalde de Gáldar defiende a la nueva formación que preside Óscar Hernández como una opción de «unidad» frente a los partidos estatales». A juicio del impulsor de 1ºCAN, «la gente quiere la unidad. Canarias está a 3.000 kilómetros; si no nos ponemos de acuerdo nos pasan el rodillo por encima», dice.

Insiste en la necesidad de una «mesa de unidad canaria» para que los grupos de obediencia canaria acudan juntos a las elecciones generales y lograr un grupo propio en Madrid: «Los diputados estatales se bajan del avión en Madrid y se vuelven mudos». Y añadió que prefiere «hablar canario con contundencia» y que los partidos canarios deben « estar unidos y defendernos».

Reconoce su temperamento directo, pero asegura que no guarda rencor: «Nunca guardo rencor. El nacionalismo unido gana, el enfrentado pierde», al tiempo que señala a Óscar Hernández como figura conciliadora en el proceso de unión: «Es una persona de cirugía fina, de coser con buen pespunte».

