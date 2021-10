Quevedo ve la ficha canaria como un «buen puntode partida» para negociar su apoyo a los PGE

NC hace un primer balance positivo del peso de Canarias en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 y considera que el reflejo del REF y la dotación de las partidas recogidas son una base sólida sobre la que construir un acuerdo para apoyar las nuevas cuentas del Gobierno de Sánchez. «La primera impresión es favorable», señala el diputado de la formación nacionalista en el Congreso, Pedro Quevedo, «el trabajo previo que hemos hecho expresando nuestra posición al Gobierno ha tenido una repercusión favorable esta vez y las partidas esenciales están reflejadas», añade.

A falta de un análisis detallado del proyecto presupuestario que la ministra Montero llevó a la Cámara Baja para su tramitación parlamentaria, Quevedo destaca el hecho de que ya aparezcan reflejadas partidas importantes como los 30 millones de euros para luchar contra la pobreza y la exclusión social en las islas o 200 millones de la deuda estatal pendiente avalada por sentencia del Supremo. «Que estén en el proyecto de ley sin necesidad de pelearnos demuestra la voluntad de entendimiento del Gobierno», indica el diputado de NC, «y sin duda en esa ocasión la negociación de los Presupuestos se inicia en condiciones más favorables que en años anteriores», recalca.

«El trabajo previo que hemos hecho ha tenido repercusión favorable esta vez y las partidas esenciales están bien reflejadas»

«Es peligroso que haya partidas de los fondos europeos, porque el año pasado solo se ejecutó un 5%»

«Son unas cuentas decepcionantes que no cumplen con las islas y dejan fuera partidas importantes como las obras hidráulicas»

T«Canarias está muy por encima de la media en inversiones por autonomías y en inversión por habitante»

Aunque considera que quedan algunos flecos como las partidas de I+D+i, los seguros agrarios o la dotación para las universidades, cree que se podrán resolver a lo largo del trámite parlamentario mediante la incorporación de enmiendas al proyecto de ley. En una lectura más detallada de los Presupuestos NC analizará a cuánto asciende en total la inversión estatal en las islas para comprobar si converge con la media nacional como establece el REF. «Hay que sumar muchas partidas de los capítulos VI y VII», señala, «no es razonable hacer una interpretación sesgada por interés partidista, porque de lo que se trata es de saber cuánto dinero hay para Canarias en materia de inversión, venga por la vía directa o por transferencia», añade.

VALORACIONESPedro Quevedo Diputado de NCAna Zurita Diputada del PPFernando Clavijo Senador de CCTamara Raya Diputada del PSOE

Muy distinta es la valoración de la ficha canaria para 2022 que hacen los partidos de la oposición. El secretario general de CC y senador por la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, considera que las cuentas estatales son «muy decepcionantes» en la medida en que la inversión estatal directa deja más situada a las islas en gasto por habitante. «Con los Presupuestos más expansivos y de mayor gasto de la historia, Canarias sigue a la cola y lejos de la media estatal», indica.

Clavijo señala asimismo la ausencia de dotación para el convenio de obras hidráulicas y de financiación para las universidades públicas y destaca que los 200 millones de la deuda de carreteras «no puede ser computada como financiación porque es deuda reconocida por sentencia judicial y tendría que ir en capítulo aparte», asegura. El líder de CC adelanta que su formación presentará enmiendas para intentar mejorar la situación de Canarias en las cuentas del año próximo, que previsiblemente «serán las últimas de la legislatura y no cubren las necesidades de las islas en una situación de crisis».

Por su parte, la diputada del PP Ana Zurita entiende que los Presupuestos que ha presentado el Gobierno «son muy justos para Canarias» porque aunque cumple algunas peticiones históricas dejan fuera las inversiones en obras hidráulicas y muchas partidas se basan «peligrosamente» en fondos europeos. «Los recursos de la UE están en veremos, porque el año pasado hubo 23.000 millones para el conjunto del Estado y no se ejecutó ni un 5%», señala, «si no hubiera crisis podrían estar bien estos PGE, pero no estamos en una situación normal», añade.