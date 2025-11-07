Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Puente y el dinero en efectivo en su viaje a Gran Canaria: «La jefa de delegación es más agarrada que un chotis»

El ministro publicó un segundo vídeo explicando el uso del dinero en efectivo en su departamento

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:57

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado un segundo vídeo explicando cómo es el uso del dinero en efectivo en su departamento, una respuesta a las críticas recibidas tras afirmar que es una práctica habitual en el Gobierno.

Antes de viajar a Gran Canaria para participar en un acto organizado por Diario del Puerto, el ministro anunció que iba a aprovechar el viaje para explicar cómo es el uso del dinero en efectivo en el ministerio.

En el viaje de ida grabó un vídeo mostrando un sobre con 300 euros entregado por la Intervención del departamento a la delegación que viajó a la isla. Y en el de vuelta grabó un segundo mostrando lo que había sobrado.

«Esto es el sobrante», dice Puente mientras se ve dinero en efectivo sobre una mesa junto a varios tickets. El vídeo continúa con el ministro mostrando el mismo sobre que en el primer vídeo, solo que esta vez tiene una inscripción nueva: «Gastado 75,35 €». El resto, explica, es lo que sobró del anticipo de caja y lo que hay que devolver.

«Devolvemos la diferencia entre los 300 euros que se nos entregaron y los 75,35 que hemos gastado, que son los gastos correspondientes a la cena de dos personas de la delegación ―el resto estábamos invitados a un evento ya organizado― y un taxi de uno de los miembros de la delegación para su desplazamiento a la zona de la Autoridad Portuaria«.

«Esto es lo que hemos gastado. Sé que algunos dirán que es poco, pero es que somos gente bastante austera y, además, la jefa de delegación es más agarrada que un chotis, así que esto es lo que hay«, añade Puente.

